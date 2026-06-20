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이스라엘이 레바논 무장 정파 헤즈볼라와 휴전을 합의 후에도 20일 레바논 남부를 또다시 공격해 5명이 숨졌다고 AFP·로이터 통신이 레바논 국영 NAA 통신을 인용해 보도했다.

이란은 이를 들어 레바논 공격이 종전 협정 위반이라며 반발했고 MOU로 합의된 미국과 이란의 추가 협상은 지연됐다.

미국의 압박 속에 이스라엘과 헤즈볼라는 미국과 카타르 중재 속에 19일 휴전에 합의했다.

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이스라엘엔 아무 의미 없는 ‘휴전 합의’···또 레바논 남부 때려 5명 사망

입력 2026.06.20 21:23

수정 2026.06.20 21:29

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  • 이예슬 기자

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이, 전투기·드론 이용해 10여곳 공습

미·이란 종전 후속 협상에 걸림돌 전망도

지난 14일(현지시간) 이스라엘의 폭격을 받은 레바논 남부의 한 마을에서 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

지난 14일(현지시간) 이스라엘의 폭격을 받은 레바논 남부의 한 마을에서 연기가 피어오르고 있다. AFP연합뉴스

이스라엘이 레바논 무장 정파 헤즈볼라와 휴전을 합의 후에도 20일(현지시간) 레바논 남부를 또다시 공격해 5명이 숨졌다고 AFP·로이터 통신이 레바논 국영 NAA 통신을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 이스라엘군은 이날 새벽 전투기와 드론을 이용해 레바논 남부 나바티에 10여 곳에 공습을 단행했다.

이번 공격으로 아랍 살림에서 3명이 숨졌고 데이르 자흐라니에서 1명이 숨졌다. 드웨이르에서는 드론이 오토바이를 공격해 1명이 사망했다.

이스라엘은 지난 17일 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 서명한 이후에도 레바논 무력 공습을 계속했다. 종전 MOU 1조는 ‘레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료를 선언한다’고 명시하고 있다. 이란은 이를 들어 레바논 공격이 종전 협정 위반이라며 반발했고 MOU로 합의된 미국과 이란의 추가 협상은 지연됐다.

미국의 압박 속에 이스라엘과 헤즈볼라는 미국과 카타르 중재 속에 19일 휴전에 합의했다. 양측 휴전은 현지시간 기준 19일 오후 4시를 기해 발효됐다. 그러나 휴전에도 이스라엘이 레바논 공습을 다시 감행한 것이다.

이·에 레바논 공습이 종전 후속 협상에 걸림돌로 작용할 수 있다. 미국과 이란은 이란 핵 문제와 제재 해제 등을 논의하기 위한 첫 실무 협상을 이번 주말 스위스에서 개최할 예정이었다.

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