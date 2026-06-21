냉장고 안에서 쭈글쭈글해진 토마토, 탄력 되찾게 하려면?

얼마 전 망원시장에서 새빨갛게 잘 익은 방울토마토 한 소쿠리를 단돈 1천원에 샀다. 탱글탱글 방울토마토는 새콤달콤 맛도 좋았다. 그런데 며칠 뒤 냉장고 채소칸에서 꺼냈더니 그만 몇몇 토마토의 껍질이 쭈글쭈글해져 있었다. 먹어도 괜찮은 걸까.

쭈글쭈글해진 이유는?

단순히 방울토마토 껍질에 주름이 생긴 정도라면 대부분 먹어도 문제가 없다고 한다. 방울토마토는 일반 토마토보다 완전히 익은 상태에서 수확되는 경우가 많다. 수확 후에도 계속 호흡하면서 조금씩 수분을 잃는데, 시간이 지나거나 건조한 환경에 보관하면 표면의 팽팽함이 사라지고 주름이 생긴다. 즉, 대부분은 주름은 수분이 빠졌다는 신호일 뿐 부패를 의미하는 것은 아니다.

다만 시큼하거나 이상한 냄새가 나고, 곰팡이가 보이거나 물컹거리거나 터질 듯 무르다면 부패가 진행됐을 가능성이 높다. 점액질까지 생겼다면 바로 음식물 쓰레기통으로 직행해야 한다.

단지 쭈글쭈글한 겉모습이 신경 쓰인다면 간단한 해결 방법이 있다. 50도 정도의 미지근한 물에 1분 정도 담가두면 방울토마토가 수분을 흡수하면서 표면의 탄력이 어느 정도 회복될 수 있다. 물론 완전히 수확 직후 상태로 돌아가는 것은 아니지만, 샐러드나 간식으로 먹기에는 충분히 괜찮아질 수 있다.

방울토마토가 예상보다 빨리 늙어버린 데에는 잘못된 보관 탓도 있다. 사 오면 대부분 포장 그대로 냉장고에 넣어둔다. 하지만 전문가들은 이것이 오히려 신선도를 떨어뜨릴 수 있다고 전한다. 가장 중요한 포인트는 바로 꼭지를 제거하는 것이다. 꼭지가 붙어 있으면 토마토의 호흡량이 늘어나 수분 손실이 빨라진다. 또한 꼭지 주변은 세균이나 오염물이 남기 쉽고, 수분이 고여 곰팡이가 생길 위험도 있다.

구매 후에는 꼭지를 하나씩 제거하고 물기를 닦아준 뒤 키친타월을 깐 밀폐용기에 담아 채소칸에 보관한다. 이렇게 하면 훨씬 오래 신선하게 보관할 수 있다. 전문가들은 꼭지를 뗀 부분이 아래를 향하도록 보관하면 저장성이 조금 더 좋아질 수 있다고 조언한다.

주름진 방울토마토를 생으로 먹기엔 모양이 아쉽다면 가열 조리해 먹는 것도 방법이다. 방울토마토를 볶거나 수프에 넣으면 단맛이 진해지고 식감도 부드러워진다. 고기를 구울 때 살짝 구워 먹어도 무리가 없다. 된장국에 방울토마토를 넣으면 은은한 단맛을 더할 수 있다.

토마토의 리코펜은 가열하면 체내 흡수율이 더 높아지는 것으로 알려져 있으니, 오히려 이득이다. 반면 비타민 C는 열에 약해 일부 손실될 수 있으므로 생으로 먹는 것과 익혀 먹는 것을 적절히 병행하는 것이 좋다.