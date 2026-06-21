고준위 방폐물 처분 부지 선정서 중요한 건 속도 아닌 신뢰

최근 연구용 지하연구시설(URL) 부지가 강원 태백으로 확정되고, ‘고준위방사성폐기물 관리 특별법’ 시행, 국무총리 소속 고준위방사성폐기물 관리위원회 출범까지 이어지면서 국내 고준위방폐물 관리 체계는 본격적인 실행 단계로 접어들고 있다. 이제 논의의 중심은 단순한 제도 정비를 넘어 실제로 ‘어디를 어떤 기준과 절차에 따라 처분 부지로 검토할 것인가’로 옮겨가고 있다.

특히 지난 4월23일 고준위방사성폐기물 관리위가 ‘고준위방사성폐기물 관리시설 부지 적합성 조사계획안’을 의결하면서 향후 부지 선정 절차도 한층 구체화됐다. 계획안에는 부적합 지역 배제, 기본조사 후보 부지 도출, 기본조사 대상 부지 공모, 기본·심층조사, 주민투표 등 단계별 절차와 조사 방향이 담겼다. 이는 지하연구시설, 중간저장시설, 최종처분시설 부지 선정을 위한 행정적·기술적 준비가 본궤도에 올랐다는 의미로 해석된다.

고준위방폐물 처분 부지 선정에서 무엇보다 중요한 것은 속도가 아니라 신뢰다. 첫 단계인 부적합지역 배제는 이후 모든 절차의 출발점이 되는 만큼 과학적 객관성과 사회적 수용성이 동시에 확보돼야 한다.

특정 지역을 성급히 지목하는 방식이 아니라 화산·단층 활동 가능성, 지진 위험도, 암반 안정성, 지하수 흐름, 지열 조건 등 장기 안전성과 직결되는 요소를 객관적 자료에 기반해 평가해야 한다. 결국 국민 신뢰 역시 과학적 공정성과 투명한 검증 과정 위에서 형성될 수밖에 없다.

이 과정에서 암종·단층·지진·지하수·지열 등 고준위방폐물 심층 처분 안전성과 관련된 핵심 지질 환경 정보를 축적해 온 한국지질자원연구원의 역할이 주목된다. 이러한 자료는 부적합 지역을 과학적으로 배제하고 정밀 조사가 필요한 지역을 좁혀 가는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다.

연구원은 또 전국 주요 암반 지역에서 심부 시추와 지구물리 탐사, 수리시험, 지화학 분석 등을 수행해 왔다. 심부 암반의 균열 구조와 지하수 이동 특성, 지하 응력, 열적 특성 등은 문헌이나 표면 조사만으로는 판단하기 어렵기 때문에 실제 지하 환경에서 반복적으로 측정·검증한 데이터 축적이 필수적이다.

태백 URL 부지 조사는 이런 점에서 더욱 의미가 크다. 태백 URL은 실제 폐기물을 반입하지 않는 연구시설이지만, 향후 처분 깊이와 유사한 환경에서 암반의 열·수리·역학·화학적 복합거동을 실증할 수 있는 핵심 연구 인프라로 이용할 계획이다.

이곳에서 축적되는 현장 데이터는 단순히 특정 지역 조사에 머무르지 않고, 향후 전국 단위 부지 적합성 조사에서 어떤 항목을 어떻게 측정·평가하고 어떤 기준으로 검증할 것인지에 대한 ‘한국형 심층 처분 안전성 평가 체계’ 구축의 기반이 될 수 있다.

한반도의 지질환경은 핀란드·스웨덴·프랑스 등 해외 처분 선진국과 동일하지 않다. 따라서 해외 사례를 참고하되 국내 지질 특성에 맞는 독자적인 조사·평가 체계를 구축해야 한다.

고준위방폐물 처분은 수만 년의 안전성을 오늘의 과학으로 설명해야 하는 국가적 과제다. 결국 부지 선정의 신뢰는 누가, 어떤 자료를 바탕으로, 어떤 절차를 통해, 얼마나 투명하게 검증했는가에 달려 있다. 현장을 장기간 관측하며 축적한 데이터와 이를 객관적으로 검증하는 과정이야말로 사회적 신뢰의 출발점이 될 것이다.