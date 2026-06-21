네덜란드 대표팀이 스웨덴에 완승을 거뒀다.

로날드 쿠만 감독이 이끄는 네덜란드는 21일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 휴스턴 스타디움에서 열린 스웨덴과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 F조 조별리그 2차전에서 5-1 대승을 거뒀다.

네덜란드는 이번 결과로 지난 1차전 일본과의 2-2 무승부에 이어 대회 첫 승을 거둬 1승 1무(승점 4)로 조 1위로 올라섰다. 반대로 스웨덴은 1승 1패(승점 3)로 2위를 유지했지만, 일본과 튀니지의 경기 결과에 따라 순위가 하락할 위기에 놓였다.

네덜란드가 경기 초반 리드를 잡았다. 전반 5분 코디 학포가 왼쪽 측면에서 박스 안으로 크로스를 올렸고 브라이언 브로베이가 득점으로 연결했다.

이어 전반 17분 네덜란드가 격차를 벌렸다. 덴젤 둠프리스가 오른쪽 측면에서 돌파 후 박스 안으로 낮은 크로스를 올렸다. 브로베이가 몸을 날려 추가 득점을 만들었다.

전반전 네덜란드가 2-0 앞선 상태로 종료됐다. 네덜란드는 후반 시작과 동시에 전반에 부진했던 도니 말런을 빼고 크리센시오 서머빌을 투입해 공격진 구성에 변화를 줬다.

쿠만 감독의 용병술이 적중했다. 후반 2분 서머빌이 오른쪽 측면에서 돌파 후 둠프리스에게 패스했다. 둠프리스는 골문 앞에 있는 학포에게 넘겼고 학포가 마무리했다. 네덜란드가 3-0으로 앞서갔다.

패배 위기에 놓인 스웨덴은 후반 10분 앤서니 엘랑가, 루카스 베리발을 투입했다. 후반 14분 교체 투입된 엘랑가가 알렉산데르 이삭의 패스를 받아 박스 안에서 기회를 잡았다. 골키퍼가 전진하는 것을 확인 후 침착하게 슈팅해 골망을 흔들었다.

스웨덴은 추가 득점을 노렸지만, 네덜란드 골문은 쉽게 열리지 않았다. 오히려 네덜란드가 진짜 쐐기를 박았다. 후반 44분 네덜란 서머빌이 직접 개인기로 수비수를 돌파 후 오른발 슈팅으로 득점했다. 이후 양 팀 득점 없이 네덜란드의 5-1 승리로 경기 종료됐다.