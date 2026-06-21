배터리 안 갈아 끼워도 ‘24시간 무한 비행’…이상한 무인기 정체는?

미국 방위산업체, 개발 개시 전기를 전파로 바꿔 무선 전송

미국이 공중에 떠 있는 군용 소형 무인기에 무선으로 전기를 공급하는 기술 개발에 나섰다. 이 기술이 실용화하면 무인기를 굳이 착륙시키지 않고도 배터리를 충전할 수 있다. 사실상 24시간 비행이 가능하다. 무인기를 이용한 작전 능력이 크게 향상될 것으로 보인다.

미국 방위산업체 리치 파워와 갬빗은 최근 미 국방부에서 자금을 지원받아 ‘스웜 프로젝트’라는 이름의 무인기 성능 개선 계획을 실행하기로 했다고 공식 발표했다.

스웜 프로젝트 목표는 전기 배터리를 장착한 군용 소형 무인기의 비행시간을 획기적으로 늘리는 것이다.

이를 위해 두 기업이 제시한 스웜 프로젝트의 핵심은 무인기를 향해 전기를 물총처럼 쏴주는 기술이다. 전기는 본래 전선을 일일이 연결해 보내야 하지만, 전기를 전파 형태로 바꿔서 무선 전송하겠다는 것이다. 현재는 존재하지 않는 미래형 기술이다.

두 기업에 따르면 스웜 프로젝트에 적용될 충전 시스템은 배터리 내 전기 잔량이 많지 않은 아군 무인기를 자동으로 골라낸 뒤 특정 하늘로 이동하도록 지시한다.

그 뒤 공중에 떠 있는 무인기를 향해 전기로 바꾼 전파를 무선 전송 장치로 발사한다. 무인기는 수신한 전파를 전기로 다시 바꿔 프로펠러 회전과 내부 전자기기 가동에 쓴다.

미 국방부가 스웜 프로젝트를 추진한 이유는 현재 소형 무인기의 한계 때문이다. 배터리를 완전히 충전해도 30분 내외밖에 날지 못한다. 정찰 도중 갑자기 기지로 복귀해 재충전해야 하는 일이 생길 수밖에 없다. 작전의 지속성에 문제가 될 수밖에 없다.

이 문제를 완화하려면 소형 무인기에 장착한 배터리 크기와 무게를 키우면 된다. 그런데 이러면 기체가 둔해져 재빠른 기동이 어려워진다. 소형 무인기의 장점이 사라진다.

무인기가 쓸 전기를 지상에서 무선으로 쏴주면 이런 고민이 근본적으로 사라진다. 작은 배터리로도 24시간 비행이 가능하다. 전력을 보충하기 위해 착륙을 할 필요가 없기 때문이다. 아군은 다수의 교환용 배터리를 가지고 다닐 필요가 없어 보급 부담도 줄어든다. 군수 물자의 부피와 무게를 줄여 더 신속하게 이동할 수 있다.

리치 파워는 “이번 기술을 사용하면 무인기는 정찰 임무를 중단없이 수행할 수 있게 될 것”이라며 “표적을 절대 놓치지 않는 ‘눈’을 만들 수 있을 것”이라고 밝혔다.