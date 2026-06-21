“5·18, 간첩이 선동한 폭동” 아직도 이런 허위 글…대구경찰 “무관용 원칙” 1명 송치

5·18민주화운동을 왜곡하는 허위 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 피의자가 검찰에 넘겨졌다.

대구달서경찰서는 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의로 A씨를 불구속 송치했다고 21일 밝혔다.

A씨는 지난달 19일 자신의 SNS 계정에 5·18민주화운동을 두고 “간첩이 광주시민 일부를 선동해서 일으킨 폭동”이라는 취지의 허위 글을 올린 혐의를 받고 있다. 또 5·18민주화운동을 “북괴 간첩들이 일으킨 폭동”이라고 표현하는 등 허위사실을 유포한 혐의도 받는다.

5·18민주화운동 등에 관한 특별법은 5·18민주화운동에 대한 허위사실을 유포해 민주화운동을 부인·비방·왜곡·날조하는 행위를 금지하고 있다. 이를 위반하면 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해진다.

대구경찰청 관계자는 “온라인상에서 역사적 사실을 악의적으로 왜곡하고 사회적 갈등을 조장하는 허위사실 유포 행위에 대해 모니터링을 강화하겠다”며 “적발될 경우 무관용 원칙에 따라 엄정하게 사법처리할 방침”이라고 말했다.