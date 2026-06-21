여름 독충 주의보…‘나뭇잎인 줄’ 초록색 벌레 만졌다가 응급실行

집 외벽이나 나무줄기에 붙어 있는 연두색 애벌레를 발견했다면 손부터 뻗지 않는 것이 좋다. 귀엽게 생긴 외형과 달리 강한 독침을 지닌 곤충일 수 있기 때문이다.

최근 일본에서는 ‘전기벌레’라는 별명으로 불리는 독나방 유충이 잇따라 목격되면서 주의보가 내려졌다. 이 벌레의 정체는 쐐기나방과에 속하는 히로헤리아오이라가 유충이다. 몸에 난 독침에 닿을 경우 마치 전기가 흐르는 듯한 날카로운 통증이 발생해 일본에서는 오래전부터 ‘전기벌레’로 불려왔다.

이 같은 위험은 한국도 예외가 아니다. 국내에는 노랑쐐기나방을 비롯한 다양한 쐐기나방류가 서식한다. 노랑쐐기나방은 한국·중국·일본 등에 분포하며 6~8월 사이 주로 나타난다. 단풍나무와 벚나무, 감나무, 밤나무 등 다양한 수목에서 발견된다.

문제는 유충 몸에 촘촘히 나 있는 독침이다. 사람이 피부로 접촉하면 즉시 따끔거림과 화끈거림, 발진이 나타날 수 있다. 민감한 사람은 통증이 수 시간 이상 지속되거나 붓기와 알레르기 반응을 경험하기도 한다.

일본에서는 실제 사고도 발생했다. 일본소아과학회에 따르면 2022년 10개월 된 영아가 어린이집에서 해당 유충의 사체를 입에 넣었다가 입술과 혀, 잇몸에 수많은 독침이 박혀 전신마취 후 제거 수술을 받아야 했다.

전문가들은 쐐기나방류 유충을 발견할 경우 맨손으로 만지지 말고 긴 막대나 장갑을 이용해 처리하거나 방제업체의 도움을 받을 것을 권고한다. 특히 어린아이와 반려동물이 접근하지 않도록 주의해야 한다.

만약 독침에 쏘였다면 우선 접착테이프 등으로 피부에 남아 있는 독침을 제거한 뒤 비누와 물로 씻어내는 것이 좋다. 통증이나 붓기가 심하면 병원을 찾아 진료를 받아야 한다.

여름철 공원과 아파트 단지, 학교 운동장 주변에서 흔히 볼 수 있는 나무들이 이들의 서식지가 될 수 있다. 작은 연두색 애벌레라고 해서 함부로 만져서는 안 된다. 특히 6~9월에는 독충 출현이 늘어나는 시기인 만큼 각별한 주의가 필요하다.