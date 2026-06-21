창간 80주년 경향신문

여름 독충 주의보…‘나뭇잎인 줄’ 초록색 벌레 만졌다가 응급실行

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

여름 독충 주의보…‘나뭇잎인 줄’ 초록색 벌레 만졌다가 응급실行

입력 2026.06.21 10:00

구글 검색 선호 매체로 추가
노랑쐐기나방 유충. 농촌진흥청 홈페이지

노랑쐐기나방 유충. 농촌진흥청 홈페이지

집 외벽이나 나무줄기에 붙어 있는 연두색 애벌레를 발견했다면 손부터 뻗지 않는 것이 좋다. 귀엽게 생긴 외형과 달리 강한 독침을 지닌 곤충일 수 있기 때문이다.

최근 일본에서는 ‘전기벌레’라는 별명으로 불리는 독나방 유충이 잇따라 목격되면서 주의보가 내려졌다. 이 벌레의 정체는 쐐기나방과에 속하는 히로헤리아오이라가 유충이다. 몸에 난 독침에 닿을 경우 마치 전기가 흐르는 듯한 날카로운 통증이 발생해 일본에서는 오래전부터 ‘전기벌레’로 불려왔다.

이 같은 위험은 한국도 예외가 아니다. 국내에는 노랑쐐기나방을 비롯한 다양한 쐐기나방류가 서식한다. 노랑쐐기나방은 한국·중국·일본 등에 분포하며 6~8월 사이 주로 나타난다. 단풍나무와 벚나무, 감나무, 밤나무 등 다양한 수목에서 발견된다.

노랑쐐기나방 유충. 위키피디아

노랑쐐기나방 유충. 위키피디아

문제는 유충 몸에 촘촘히 나 있는 독침이다. 사람이 피부로 접촉하면 즉시 따끔거림과 화끈거림, 발진이 나타날 수 있다. 민감한 사람은 통증이 수 시간 이상 지속되거나 붓기와 알레르기 반응을 경험하기도 한다.

일본에서는 실제 사고도 발생했다. 일본소아과학회에 따르면 2022년 10개월 된 영아가 어린이집에서 해당 유충의 사체를 입에 넣었다가 입술과 혀, 잇몸에 수많은 독침이 박혀 전신마취 후 제거 수술을 받아야 했다.

전문가들은 쐐기나방류 유충을 발견할 경우 맨손으로 만지지 말고 긴 막대나 장갑을 이용해 처리하거나 방제업체의 도움을 받을 것을 권고한다. 특히 어린아이와 반려동물이 접근하지 않도록 주의해야 한다.

만약 독침에 쏘였다면 우선 접착테이프 등으로 피부에 남아 있는 독침을 제거한 뒤 비누와 물로 씻어내는 것이 좋다. 통증이나 붓기가 심하면 병원을 찾아 진료를 받아야 한다.

여름철 공원과 아파트 단지, 학교 운동장 주변에서 흔히 볼 수 있는 나무들이 이들의 서식지가 될 수 있다. 작은 연두색 애벌레라고 해서 함부로 만져서는 안 된다. 특히 6~9월에는 독충 출현이 늘어나는 시기인 만큼 각별한 주의가 필요하다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글