[속보] 홍보소통 성기홍, 민정 한찬식, 사회 김경자···청와대 수석비서관 5명 인선 발표

이재명 대통령은 21일 신임 청와대 홍보소통수석에 성기홍 전 연합뉴스 대표이사를, 민정수석에 한찬식 전 김앤장법률사무소 변호사를, 사회수석에 김경자 전국민주노동조합총연맹 수석부위원장 겸 우석대 교양대 객원교수를 임명했다.
국가안보실 1차장에는 육군 장성 출신인 강건작 미래국방전략위원회 위원을 임명하고, 3차장에는 송기호 현 국가안보실 경제안보비서관을 승진시켰다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 청와대 브리핑에서 5명의 청와대 인선을 발표했다.
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이재명 대통령은 21일 신임 청와대 홍보소통수석에 성기홍 전 연합뉴스 대표이사를, 민정수석에 한찬식 전 김앤장법률사무소 변호사를, 사회수석에 김경자 전국민주노동조합총연맹 수석부위원장 겸 우석대 교양대 객원교수를 임명했다.
국가안보실 1차장에는 육군 장성 출신인 강건작 미래국방전략위원회 위원을 임명하고, 3차장에는 송기호 현 국가안보실 경제안보비서관을 승진시켰다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 청와대 브리핑에서 5명의 청와대 인선을 발표했다.
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입력 2026.06.21 10:01
수정 2026.06.21 10:15펼치기/접기
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이재명 대통령은 21일 신임 청와대 홍보소통수석에 성기홍 전 연합뉴스 대표이사를, 민정수석에 한찬식 전 김앤장법률사무소 변호사를, 사회수석에 김경자 전국민주노동조합총연맹 수석부위원장 겸 우석대 교양대 객원교수를 임명했다.
국가안보실 1차장에는 육군 장성 출신인 강건작 미래국방전략위원회 위원을 임명하고, 3차장에는 송기호 현 국가안보실 경제안보비서관을 승진시켰다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 청와대 브리핑에서 5명의 청와대 인선을 발표했다.
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