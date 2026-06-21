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본문 요약

방탄소년단의 리더 RM이 국립중앙박물관과 함께 한국 문화유산을 세계에 알린다.

국립중앙박물관은 방탄소년단 RM을 글로벌 홍보대사로 위촉했다고 20일 밝혔다.

국립중앙박물관이 글로벌 홍보대사를 위촉한 건 이번이 처음이다.

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BTS RM, 국립중앙박물관 글로벌 홍보대사 위촉

입력 2026.06.21 10:16

  • 배문규 기자

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유홍준 국립중앙박물관장(왼쪽)이 지난 19일 국립중앙박물관에서 방탄소년단 RM에게 글로벌 홍보대사 위촉장을 전달한 뒤 악수하고 있다. 국립중앙박물관 제공

유홍준 국립중앙박물관장(왼쪽)이 지난 19일 국립중앙박물관에서 방탄소년단 RM에게 글로벌 홍보대사 위촉장을 전달한 뒤 악수하고 있다. 국립중앙박물관 제공

방탄소년단(BTS)의 리더 RM(본명 김남준)이 국립중앙박물관과 함께 한국 문화유산을 세계에 알린다.

국립중앙박물관은 방탄소년단 RM을 글로벌 홍보대사로 위촉했다고 20일 밝혔다. 국립중앙박물관이 글로벌 홍보대사를 위촉한 건 이번이 처음이다. RM은 앞으로 국립중앙박물관의 홍보 활동에 함께 하며, 한국의 역사와 전통문화를 세계에 알리는 데 힘을 보탤 예정이다.

RM은 지난 19일 홍보대사로 위촉된 뒤 유홍준 국립중앙박물관장과 상설전시관 2층 서화실에서 열리는 ‘단원 김홍도, 시대를 그리다’ 전시를 둘러봤다. 박물관 측은 ‘대동여지도’ 원본을 축소해서 만든 문화상품 ‘대동여지도 족자 특별판(스페셜 에디션)’을 RM에 전달했다.

RM은 홍보대사 위촉에 대해 “매우 기쁘게 생각한다”며 “우리 문화유산이 지닌 아름다움과 가치가 더 많은 분께 전해질 수 있도록 함께하겠다”고 소감을 전했다. 유홍준 관장은 “방탄소년단 RM님과 함께 우리 문화유산의 아름다움을 전 세계와 나눌 수 있게 돼 뜻깊다”고 말했다.

RM은 이전부터 한국 전통문화와 미술에 관심을 드러냈다. 그는 나라 밖 문화유산을 보존·복원하고 활용하는 데 써달라며 2021년과 2022년 두 차례에 걸쳐 국가유산청 산하 국외소재문화유산재단에 1억원씩 기부한 바 있다. 여러 미술 작품을 수집해 온 그는 오는 10월 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)에서 개인 소장품 특별전을 열 예정이다.

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