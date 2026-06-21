외국인 관광객 카드 소비 2조 돌파…‘약국 쇼핑’ 급상승

패션, 약국·뷰티 등 ‘라이프스타일형 소비’ 대세 중국 고소비층의 ‘초고가 럭셔리 쇼핑’ 주도

외국인 관광객의 국내 카드 소비액이 사상 처음으로 월 2조원을 넘어섰다. 중국 관광객의 폭발적인 소비 증가와 함께 K-뷰티, 캐릭터 굿즈, 패션 등 한국의 라이프스타일을 경험하려는 소비가 늘어난 영향으로 풀이된다.

한국관광공사가 17일 한국관광 데이터랩 외국인 카드 소비 빅데이터를 분석한 결과, 올해 5월 외국인 관광객의 국내 카드 소비액은 2조1222억 원으로 집계됐다. 지난해 같은 달(1조2702억 원)보다 67.1% 증가한 규모다.

올해 1~5월 누적 카드 소비액도 7조9845억 원으로 지난해 같은 기간보다 47.3% 증가했다. 관광공사는 2023년 이후 가장 높은 성장세라고 설명했다.

이번 소비 증가를 이끈 것은 중국 관광객이었다. 중국인의 카드 소비는 올해 들어 매달 증가 폭을 키우며 성장세를 이어갔다. 특히 5월 소비액은 지난해 같은 달보다 214.0% 늘어 3배 이상 증가했다. 올해 1~5월 누적 증가율도 152.5%에 달했다.

업종별로는 쇼핑업이 가장 두드러졌다. 지난해 5월 대비 77.8% 증가했으며 운송업(70.6%), 의료·웰니스업(65.8%), 식음료업(64.9%) 등이 뒤를 이었다.

세부 업종에서는 약국이 206.1% 증가하며 가장 높은 성장률을 기록했다. 이어 장난감·오락기기(191.4%), 피부관리·마사지(153.9%), 백화점(89.2%), 면세점(87.6%), 액세서리(87.0%), 피부과(85.5%), 스포츠용품·의류(84.5%) 순으로 나타났다.

특히 장난감·오락기기 소비 급증은 글로벌 캐릭터 지식재산권(IP) 열풍과 맞물린 것으로 분석된다. 라인프렌즈와 BT21 협업 팝업스토어, 포켓몬 카드, 피규어 등 한정판 굿즈를 구매하려는 외국인 수요가 몰린 영향이다.

관광공사는 외국인 소비가 크게 두 갈래로 나뉘고 있다고 분석했다. 글로벌 2030 세대를 중심으로 한 ‘라이프스타일 소비’와 중국 관광객 중심의 ‘초고가 럭셔리 쇼핑’이다.

서울 성수동과 명동은 대표적인 라이프스타일 소비 지역으로 떠올랐다. 스포츠용품·의류 업종 매출은 명동에서 162.0%, 성수2가1동에서 141.9% 증가했다. 명동에서는 한국에서만 제작할 수 있는 커스텀 운동화와 의류 체험이 인기를 끌었고, 성수동은 아웃도어 의류를 일상복처럼 입는 ‘고프코어(Gorpcore)’ 패션 성지로 자리 잡고 있다.

K-뷰티 소비도 눈에 띄게 늘었다. 성수동과 부산 해운대에서는 피부과 시술 후 약국을 방문해 재생크림과 뷰티 관련 제품을 구매하는 소비 패턴이 확산됐다. 성수2가1동 약국 매출은 전년 대비 1만5249%, 성수2가3동은 2877% 증가했다. 부산 해운대구 우1동에서도 비슷한 흐름이 나타났다.

제주에서는 고급 숙박 소비가 늘었다. 서귀포시 대륜동의 콘도미니엄 매출은 전년보다 193.1% 증가했다. 독채 풀빌라와 럭셔리 타운하우스를 찾는 외국인 수요가 반영된 결과다.

반면 중국 관광객들은 고가 럭셔리 상품 구매를 주도했다. 시계·귀금속 업종은 69.7%, 액세서리는 87.0% 성장했다. 서울 청담동에서는 시계·귀금속 매출이 135.0%, 액세서리가 197.7% 증가했다.

특히 시계·귀금속 업종의 건당 평균 결제액은 1215만 원에 달했다. 주요 구매층은 중국 관광객이었다. 제주 서귀포시 예래동의 액세서리 업종 역시 중국인 소비가 크게 늘며 성장률이 589.2%를 기록했다. 이 지역 전체 평균 결제액은 53만 원이지만 중국인 평균 결제액은 632만 원으로 집계돼 고급 리조트 체류와 결합한 고가 소비 성향을 보여줬다.

이미숙 한국관광공사 관광데이터허브팀장은 “외국인 관광 소비가 단순한 회복 단계를 넘어 상권과 업종, 국가별로 세분화되는 양상을 보이고 있다”며 “지자체와 관광업계가 변화하는 수요를 빠르게 파악할 수 있도록 데이터 기반 분석을 지속 제공하겠다”고 말했다.