‘국방 AI인재양성사업’ 주관기관에 한남대 선정···전국 5곳에 군·산·학협력센터 구축

한남대가 국방 인공지능(AI)인재양상사업 주관기관에 선정돼 대전을 비롯한 전국 5곳에 군·산·학 협력센터 구축에 나선다.

한남대는 국방부와 정보통신기획평가원이 추진하는 ‘2026년 국방 AI인재양성사업’ 주관기관으로 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.

주관기관 선정에 따라 한남대는 올해부터 5년간 총 268억원의 사업비를 지원받아 전국 5개 군·산·학 협력센터 인프라 구축과 운영을 총괄한다.

군·산·학 협력센터는 국방 인공지능 전환(AX) 거점 내에서 군과 민간이 협력해 각 군별로 특화된 AI 기술 개발과 인재양성을 하는 곳이다. 전국 5곳에 설치되는 협력센터에서는 합동참모본부(서울 용산), 육군(경기 판교·대전), 공군(서울 양재), 해군·해병대(부산)가 각각 주관기관으로 선정된 대학들과 함께 연구개발을 추진하게 된다.

한남대는 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등 전문기관 및 기업과 컨소시엄을 구성해 전국 5개 협력센터의 공통 AI 인프라 구축을 맡는다. 엔비디아 B300 기반의 초고속 그래픽처리장치(GPU) 서버와 AI모델 개발·배포·운영·학습 등 전 주기를 최적화하는 플랫폼을 구축하는 것이 과제다. 군·산·학 협의체 운영과 국방 AI프로젝트 기술 컨설팅, 생성형 AI운용자 교육 지원 등도 한남대가 총괄한다.

이승철 한남대 총장은 “AI와 AX 기반 군 무기체계의 발전이 요구되는 상황에서 대학과 기업 등 민간과 협력하고, 실무 역량을 갖춘 국방 AI전문인력을 체계적으로 양성하는 것이 이번 사업 취지”라며 “군의 전문성과 산·학의 기술력을 결합한 고도화된 국방 AI 연구·개발·실증 환경을 조성하고, 최고 수준의 인재를 양성하겠다”고 말했다.