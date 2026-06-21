‘삼전닉스’ 반도체 계약학과, 서울대 자연계 추월…의대 합격선도 턱밑

삼성전자와 SK하이닉스 취업이 보장되는 반도체 계약학과의 정시 합격선이 서울대 자연계열 일반학과를 넘어선 것으로 나타났다.

21일 종로학원이 대학입시정보 포털 ‘어디가’에 공개된 2026학년도 정시 최종등록자 대학별 합격 점수를 분석한 결과, 삼성전자·SK하이닉스와 채용 연계 협약을 맺은 반도체 계약학과 5곳의 평균 합격점수는 96.2점으로 집계됐다. 서울대 자연계 일반학과 평균(95.8점)을 웃도는 수치다.

대학별로는 한양대 반도체공학과(SK하이닉스)가 98.0점으로 가장 높았다. 이어 고려대 반도체공학과(SK하이닉스) 97.0점, 성균관대 반도체시스템공학과(삼성전자) 96.0점, 서강대 시스템반도체공학과(SK하이닉스)와 연세대 시스템반도체공학과(삼성전자)가 각각 95.0점을 기록했다.

반도체 계약학과의 합격선은 자연계 최상위권이 진학하는 의대와도 격차를 좁히고 있다. 2026학년도 지방권 의대 평균 합격점수는 97.2점으로 고려대 반도체공학과와 비슷한 수준이었고, 한양대 반도체공학과보다는 낮았다. 경인권 의대 평균은 99.0점, 서울권 의대는 98.8점으로 나타났다.

기업별로는 SK하이닉스 계약학과가 삼성전자 계약학과보다 강세를 보였다. 고려대·서강대·한양대 등 SK하이닉스 계약학과 3곳의 평균 합격점수는 96.7점으로 연세대·성균관대 등 삼성전자 계약학과 2곳 평균(95.5점)보다 1.2점 높았다.

입시업계에서는 지역의사제 시행으로 의대 모집 규모가 확대되는 2027학년도부터 최상위권 수험생들의 선택 양상이 더욱 복잡해질 것으로 보고 있다. 그동안 자연계 최상위권의 선택지가 사실상 의대와 서울대 자연계에 집중됐다면 앞으로는 반도체 계약학과가 새로운 축으로 자리 잡을 가능성이 있다는 것이다.

임성호 종로학원 대표는 “반도체 계약학과와 의대에 동시 합격할 경우 어느 쪽을 선택하느냐에 따라 양쪽 합격선이 모두 영향을 받을 수 있다”며 “현재 추세라면 서울대 공대와 반도체 계약학과에 동시 합격했을 때 계약학과를 선택하는 사례도 늘어날 수 있다”고 말했다.