민선 9기 경남도정 소통창구, 개설 일주일만 155건 정책 제안

경남도는 민선 9기 출범을 앞두고 도민과 공직자의 목소리를 듣는 소통창구를 개설해 새로운 도정의 밑그림을 그리고 있다고 21일 밝혔다.

도민 대상 ‘민선9기 경남도정에 바란다’와 직원 대상 ‘도지사 직통 핫라인’ 소통창구에는 개설 일주일 만에 총 155건의 제안이 접수됐다.

‘민선9기 경남도정에 바란다’에는 19일 기준 총 138건의 정책이 제안됐다. 주요 제안으로는 세 자녀 가구 지원 확대, 창원 지개남산도로 출퇴근 시간 통행료 할인, 공영주차장 확대, 창원 제2국가산업단지 조속 추진, 국도 5호선 거제 육상부 구간 조기 착공, 창원 센트럴파크 조성, 양산 덕계동 아스콘공장 이전 문제 해결 등이 접수됐다.

직원 대상 ‘도지사 직통 핫라인’에도 총 17건의 의견이 접수됐다. 도지사의 개인 휴대전화 문자와 이메일, 익명성이 보장되는 1대1 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 업무 효율화 등 여러 제안이 이어지고 있다.

특히 익명성이 보장되는 SNS로 15건이나 접수됐다. 주요 제안으로는 조직 내 갈등을 유발하는 이른바 ‘근무환경 저해 행위자(오피스 빌런)’에 대한 선제 대응 방안 마련을 비롯해 결원 충원 등 조직·인사 운영 개선, 사무전결권 하향을 통한 업무 효율화, 체계적인 업무 인수인계 제도 마련 등이 제시됐다. 출자·출연기관 운영 개선을 위한 여러 혁신 의견도 함께 접수됐다.

경남도는 도민 제안은 자세히 검토해 민선 9기 도정 운영과 정책 수립 과정에 반영하고, 직원 제안은 즉시 조치, 제도 개선, 조직문화 조성 등으로 구분해 단계적으로 추진할 계획이다.

도민 대상 소통창구는 오는 26일까지, 직원 대상 소통창구는 오는 30일까지 운영된다.