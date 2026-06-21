최신예 호위함 ‘경북함’ 해군 인도···옛 경북함 이름 계승

경북도는 경북의 이름을 딴 최신예 호위함 ‘경북함’이 지난 19일 경남 고성 SK오션플랜트에서 해군에 인도됐다고 21일 밝혔다.

이번에 인도된 경북함은 해군의 노후 호위함과 초계함을 대체하기 위해 추진 중인 울산급 Batch-III 사업의 3600t급 호위함이다. 길이 129m, 폭 15m, 최대 속력 30노트 규모로 하이브리드(혼합형) 추진 체계를 탑재해 기존 함정보다 탐지와 방어 성능을 높였다.

울산급 Batch-III 사업에는 2028년까지 2조8588억원이 투입된다. 경북함에 이어 후속함인 전남함과 제주함도 차례로 해군에 인도될 예정이다.

경북함은 지난해 6월 진수된 뒤 약 1년간 시험 운전과 해상 성능 검증을 거쳐 해군에 정식 인도됐다. 당초 이달 말 인도될 예정이었으나 일정이 일주일 당겨졌다.

이 함정은 30여년간 영해 수호 임무를 수행한 뒤 2019년 퇴역한 옛 경북함(FF-956)의 이름을 계승했다. 경북도는 새 경북함이 옛 함정의 호국정신을 이어받는다는 데 의미가 있다고 설명했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “경북함은 K-조선의 기술력과 방위산업의 저력을 보여주는 이정표”라며 “대한민국이 글로벌 방산 강국으로 도약할 수 있도록 지역 방위산업 인프라 확충과 방산기업 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.