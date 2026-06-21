[단독]강남 유명 안과의사, ‘환자 브로커’에 준 61억을 필요경비로 위장···검찰, 소득세 27억 포탈 혐의 기소

검찰이 ‘환자 브로커’ 비용을 병원의 ‘필요경비’로 위장해 종합소득세 약 27억원을 내지 않은 유명 안과 의사를 재판에 넘겼다.

서울중앙지검 조세범죄조사부(부장검사 용태호)는 2019년 6월부터 2021년 2월까지 환자 브로커에게 지급한 대가를 병원 광고비로 위장해 종합소득세 약 27억원을 포탈하고, 약 61억원 상당의 허위 세금계산서를 발급받은 서울 강남 유명 안과의원 원장 A씨를 특정범죄가중법상 조세포탈 등의 혐의로 지난 11일 불구속 기소했다.

A씨는 서울 강남 지역에서 대형 안과 전문 병원을 운영하면서 노안·백내장 분야 전문의로 소개된 유명 의사이다.

그는 브로커에게 수 년에 걸쳐 소개비 등 명목으로 약 61억원의 돈을 지급해 환자를 끌어모았다. 영리를 목적으로 환자를 특정 의료기관이나 의료인에게 소개·알선·유인하는 행위는 의료법 위반이기 때문에 세무서에 병원의 필요경비로 신고할 수 없었다. A씨는 브로커 비용을 신고하지 못해 늘어난 순이익에 대한 종합소득세를 감당해야 할 상황이었다.

세금을 회피할 방법을 찾던 A씨는 ‘자료상’ B씨에게 병원 홍보영상 제작 명목으로 61억원을 송금했고, B씨는 가짜 세금계산서를 발급해 줬다. B씨는 A씨에게서 받은 61억원에서 수수료를 뗀 나머지를 현금으로 인출해 브로커 C씨에게 전달했다. C씨는 불법 마케팅을 벌여 환자를 A씨 병원에 소개해줬다. 검찰은 B씨와 C씨 등도 특정범죄가중법상 허위세금계산서교부 혐의로 불구속 기소했다.

이 사건은 2023년 2월 서울지방국세청이 이들을 서울중앙지검에 고발하면서 수사가 시작됐다. A씨는 수사가 시작되자 자신이 포탈했던 각종 세금 약 37억원을 모두 납부했다.