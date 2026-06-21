‘K팝 원조’ 가수 옥희 별세···복싱 챔피언 홍수환이 마지막 지켜

히트곡 ‘나는 몰라요’와 ‘이웃사촌’ 등으로 1970년대 인기를 누린 가수 옥희(본명 김광숙)가 20일 오후 암 투병 끝에 별세했다. 향년 73세.

21일 연합뉴스에 따르면 고인은 신장암 투병 중 경기도 수원의 한 호스피스 병동에서 가족들이 지켜보는 가운데 눈을 감았다.

옥희는 5인조 걸그룹 ‘서울시스터즈’의 리더로 데뷔해 해외 활동을 펼치고, 귀국 후 솔로로 전향해 큰 사랑을 받았다.

고인은 한국전쟁 도중인 1953년 피란지 부산에서 악극단 활동을 하던 부모 사이에서 태어났다. 휴전 후 상경해 배화여중 3학년 때 고모의 소개로 가수 현미를 만난 것을 계기로 미8군쇼 공급 업체에서 오디션을 보고 연예계에 발을 들였다.

1968년 5인조 서울시스터즈의 리더로 데뷔해 홍콩·중동·미국·캐나다 등 세계 각지에서 활발한 공연을 펼쳤다. 옥희는 지난 2019년 KBS ‘아침마당’에 출연해 “저희는 세계를 누비던 K팝의 원조였다”고 당시를 회고하기도 했다.

귀국 후 1974년 ‘나는 몰라요’로 솔로로 데뷔해 국내 활동을 시작했다. 작곡가 김희갑이 작곡하고 김중순이 작사한 ‘나는 몰라요’로 MBC ‘10대 가수상’을 받기도 했다. 이후 ‘눈으로만 말해요’(1975), ‘어디에 있을 것 같아’(1976), ‘아 그날이’(1976), ‘이웃사촌’(1977), ‘두 손을 잡아요’(1977) 등을 잇달아 발표하며 1970년대를 풍미했다.

고인은 1970년대 후반 복싱 세계 챔피언 출신 홍수환과의 열애로도 큰 화제가 됐다. 1978년 홍수환과의 사이에서 딸을 얻었지만, 얼마 가지 않아 결별했다. 두 사람은 16년 뒤인 1995년 재결합을 발표해 다시 세간의 주목을 받았다. 이들은 2000년에 함께 앨범을 발매하고 자선음악회 무대에 서기도 했다.

고인은 지난해 신장암을 진단받고 투병 생활을 이어왔다. 2024년 발표한 ‘고마운 사랑’과 음악 동인 예우회의 <전설을 노래하다> 음반에 실린 ‘인생 열차’가 고인이 남긴 마지막 노래가 됐다. 투병 중이던 지난 3월에도 KBS ‘가요무대’에 출연하는 등 마지막까지 음악에 대한 열정을 놓지 않았다.

유족으로는 남편 홍수환과 아들, 딸이 있다. 빈소는 서울아산병원에 마련되며, 장례는 대한가수협회장으로 치러진다.