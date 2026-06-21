우주항공청, 제2우주센터 후보지 공모 시작…올해 10월 최종 발표

연 10회 이상 재사용 발사체 이륙 고려 지원시설 포함 축구장 780여개 규모

전남 고흥 나로우주센터에 이은 두 번째 우주센터 부지를 선정하기 위한 준비가 본격적으로 시작됐다. 재사용 발사체 등 향후 늘어날 국내 발사 수요에 대응하려는 것이다.

우주항공청은 오는 22일부터 올해 8월6일까지 전국 지방자치단체를 대상으로 제2우주센터 건립을 위한 부지 공모를 실시한다고 21일 밝혔다. 최종 선정 결과는 올해 10월 발표될 예정이다.

현재 한국에서는 전남 고흥 나로우주센터가 운영 중이다. 나로호와 누리호 발사가 모두 이곳에서 이뤄졌다. 이번 공모는 이에 더해 우주센터를 추가로 지으려는 것이다.

우주청은 2030년대 중후반 연간 10회 이상 재사용 발사체를 쏘려면 제2우주센터가 필요하다고 보고 있다. 미국과 유럽 등 주요 우주 강국들은 여러 개의 발사장을 운용해 발사 유연성과 산업 경쟁력을 확보하고 있지만, 한국은 나로우주센터 한 곳에 의존하고 있다. 이에 따라 민간 소형 발사체 수요 지원 등에도 한계가 있는 상황이다.

제2우주센터는 재사용 발사체를 위한 발사·착륙 지원은 물론 향후 관측·통신·항법 위성 발사와 달·화성 탐사 등 국가우주개발을 추진하는 근거지로써 이용될 예정이다. 현재 건립 후보지로는 고흥과 제주도가 거론되고 있다.

제2우주센터 건립을 위한 사업 기간은 2028~2034년이다. 총 규모는 5.61㎢(축구장 786개)로 조성된다. 각 지자체에서 접수된 유치계획서는 선정위원회에서 심사한다.

오태석 우주청장은 “제2우주센터는 한국 우주산업의 질적 도약을 위한 핵심 인프라”라며 “지역의 적극적인 참여와 협력을 바탕으로 우주산업이 성장할 수 있는 새로운 발사 거점을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.