DNA 대조로 드러난 17년 전 성폭행·강도···50대, 징역 7년6개월

새벽 시간대 점포에 침입해 피해자를 성폭행하고 금품을 빼앗은 남성이 17년 만에 붙잡혀 실형을 선고받았다.

21일 법조계에 따르면 광주지법 형사11부(재판장 김송현)는 특수강도강간 등 혐의로 구속기소된 A씨(51)에게 징역 7년6개월을 선고했다.

A씨는 2009년 4월21일 오전 3시쯤 전북 전주시 한 점포에 침입해 피해자를 성폭행하고 현금 30만원을 빼앗은 혐의로 기소됐다. A씨는 범행 당시 30대였다.

A씨는 당시 둔기로 점포 출입문을 부수고 들어간 뒤 범행한 것으로 조사됐다. 사건 현장 주변에 폐쇄회로(CC)TV 등이 없어 피의자를 특정하지 못했다.

미제로 남아있던 수사는 A씨가 다른 범죄로 처벌받으면서 다시 진행됐다. A씨는 상습특수절도 등 혐의로 2016년 3월 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 확정받았다.

수사기관은 장기 미제 사건을 다시 살펴보는 과정에서 2009년 사건 현장에서 확보한 용의자 DNA와 새로 등록된 A씨 DNA가 일치한다는 사실을 확인했다.

검찰은 A씨를 지명수배하고 기소를 중지했다. 이후 올해 3월 A씨 소재를 파악해 체포한 뒤 재판에 넘겼다. A씨는 재판에서 범행을 모두 인정했다.

재판부는 “피고인의 범행은 죄책이 매우 무겁다”며 “범행을 인정하는 점과 범행 후 정황 등을 종합해 형을 정했다”고 판시했다.