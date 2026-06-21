창간 80주년 경향신문

DNA 대조로 드러난 17년 전 성폭행·강도···50대, 징역 7년6개월

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

DNA 대조로 드러난 17년 전 성폭행·강도···50대, 징역 7년6개월

입력 2026.06.21 12:46

수정 2026.06.21 14:44

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가
광주지방법원. 경향신문DB

광주지방법원. 경향신문DB

새벽 시간대 점포에 침입해 피해자를 성폭행하고 금품을 빼앗은 남성이 17년 만에 붙잡혀 실형을 선고받았다.

21일 법조계에 따르면 광주지법 형사11부(재판장 김송현)는 특수강도강간 등 혐의로 구속기소된 A씨(51)에게 징역 7년6개월을 선고했다.

A씨는 2009년 4월21일 오전 3시쯤 전북 전주시 한 점포에 침입해 피해자를 성폭행하고 현금 30만원을 빼앗은 혐의로 기소됐다. A씨는 범행 당시 30대였다.

A씨는 당시 둔기로 점포 출입문을 부수고 들어간 뒤 범행한 것으로 조사됐다. 사건 현장 주변에 폐쇄회로(CC)TV 등이 없어 피의자를 특정하지 못했다.

미제로 남아있던 수사는 A씨가 다른 범죄로 처벌받으면서 다시 진행됐다. A씨는 상습특수절도 등 혐의로 2016년 3월 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 확정받았다.

수사기관은 장기 미제 사건을 다시 살펴보는 과정에서 2009년 사건 현장에서 확보한 용의자 DNA와 새로 등록된 A씨 DNA가 일치한다는 사실을 확인했다.

검찰은 A씨를 지명수배하고 기소를 중지했다. 이후 올해 3월 A씨 소재를 파악해 체포한 뒤 재판에 넘겼다. A씨는 재판에서 범행을 모두 인정했다.

재판부는 “피고인의 범행은 죄책이 매우 무겁다”며 “범행을 인정하는 점과 범행 후 정황 등을 종합해 형을 정했다”고 판시했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글