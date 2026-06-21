가장 자주 만지지만, 청소에 소홀한 주방 위생의 사각지대는?

냉장고 청소라고 하면 대부분 선반을 꺼내 씻거나 유통기한이 지난 식재료를 정리하는 모습을 떠올린다. 하지만 정작 많은 사람들이 놓치는 곳이 있다. 주방에서 가장 자주 만지는 곳이지만 청소는 가장 소홀히 하는 곳, 바로 냉장고 손잡이다.

냉장고 손잡이는 가족 모두가 반복적으로 사용하는 공간이다. 아침에 우유를 꺼낼 때, 점심 재료를 준비할 때, 저녁 식사를 만들 때마다 자연스럽게 손이 닿는다. 문제는 외출에서 돌아와 목이 탈 때, 허기가 밀려올 때, 손을 깨끗이 씻기 전에도 냉장고 문을 여닫는 경우가 많다는 데에 있다.

뿐만 아니라 요리 과정에서도 오염되기 쉽다. 생고기나 생선을 만진 뒤, 채소를 손질한 뒤, 장을 보고 돌아온 뒤 냉장고를 열게 되면서 각종 오염물질이 손잡이에 축적된다. 청소 전문가들이 냉장고 손잡이를 문고리, 전등 스위치, TV 리모컨과 함께 집 안에서 가장 많이 접촉하는 표면으로 꼽는 이유다.

손잡이의 ‘홈’과 ‘뒷면’이 더 위험

손잡이는 겉면보다 손가락이 걸리는 안쪽 부분에 오염이 집중되는 경우가 많다. 특히 최근 냉장고들은 손잡이가 움푹 파인 형태거나 측면에 숨겨진 디자인이 많아 먼지와 기름때가 쌓이기 쉽다. 스테인리스 재질의 경우 손자국과 유분이 남기 쉽고, 손잡이 안쪽은 눈에 잘 띄지 않아 청소를 놓치기 쉽다. 평소에는 눈여겨 보지 않았던 손잡이를 자세히 살펴보면 검게 변색된 때나 끈적한 유분층이 발견되는 경우도 적지 않다.

전문가들은 냉장고 내부 청소는 몇 달에 한 번씩 하더라도 손잡이는 훨씬 자주 관리할 필요가 있다고 조언한다. 특히 여름철에는 식중독 예방 차원에서도 손이 자주 닿는 표면 관리가 중요하다. 가족 중 감기나 장염 환자가 있는 경우에도 손잡이는 세균 전파 통로가 될 수 있다.

청소 방법은 간단하다. 손잡이는 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 닦거나 알코올 소독제를 활용하면 된다. 손잡이 안쪽 홈이나 연결 부위는 칫솔이나 작은 브러시를 이용하면 더욱 효과적으로 청소할 수 있다. 청소 후에는 마른 천으로 물기를 제거해 얼룩이 남지 않도록 하는 것이 좋다. 전문가들은 최소 주 1회 정도는 손잡이를 닦을 것을 권장한다. 요리를 자주 하는 가정이라면 그보다 더 자주 관리하는 것이 바람직하다.

무엇보다 중요한 것은 따로 있다. 가족 모두가 외출에서 돌아오거나, 주방에서 일을 시작하기 전에 반드시 비누로 꼼꼼히 손을 씻는 것을 생활화하는 것이다.