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4시간에 1만8000원…괴산군 관광택시 ‘THE RED’ 시범운영

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본문 요약

충북 괴산군이 방문객들이 교통 불편 없이 지역을 편하게 둘러볼 수 있도록 맞춤형 관광택시를 선보인다.

괴산군은 지난 19일부터 관외 관광객을 대상으로 맞춤형 관광택시 'THE RED' 시범운영을 시작했다고 21일 밝혔다.

'THE RED'는 여행객이 원하는 시간과 코스를 자유롭게 선택할 수 있는 서비스다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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4시간에 1만8000원…괴산군 관광택시 ‘THE RED’ 시범운영

입력 2026.06.21 13:06

수정 2026.06.21 14:47

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  • 이삭 기자

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충북 괴산군이 지난 19일부터 시범운영을 시작한 맞춤형 관광택시 ‘THE RED’ 홍보 포스터. 괴산군 제공.

충북 괴산군이 지난 19일부터 시범운영을 시작한 맞춤형 관광택시 ‘THE RED’ 홍보 포스터. 괴산군 제공.

충북 괴산을 찾는 방문객들이 교통 불편 없이 지역을 여행할 수 있는 맞춤형 관광택시가 등장했다.

괴산군은 지난 19일부터 맞춤형 관광택시인 ‘더 레드(THE RED)’가 시범운영에 들어갔다고 21일 밝혔다.

더 레드는 여행객이 원하는 시간과 코스를 자유롭게 선택할 수 있는 교통 서비스다. 괴산의 대표 축제인 ‘빨간맛 페스티벌’ ‘고추축제’ ‘김장축제’ 등 지역을 상징하는 붉은색에서 착안해 만든 이름이다. 관광객들이 한눈에 알아볼 수 있도록 차량 외부에 빨간 스티커를 부착하고, 기사들도 빨간 셔츠를 입는다. 시범운영에는 개인택시 5대가 참여한다.

관광택시의 가장 큰 장점은 저렴한 비용이다. 4시간·6시간·8시간 코스를 기준으로 책정된 요금은 시간당 2만원이지만, 군에서 전체 요금의 40%를 지원한다. 관광객은 60%만 부담하면 된다. 여기에 지역 농특산물 소비 촉진을 위해 탑승 인원에 따라 2인은 2만원, 3~4인은 3만원 상당의 할인쿠폰도 준다. 쿠폰은 괴산읍 로컬푸드 매장과 한살림 매장에서 현금처럼 쓸 수 있다.

3~4인 가족이 정상가 8만원인 4시간 코스를 이용하면 군 지원금(3만2000원)을 제외한 4만8000원만 결제하면 된다. 여기에 3만원인 당일 사용 쿠폰 혜택까지 받으면 실질적인 부담금은 1만8000원 정도다. 8시간 코스는 최대 9만4000원 혜택을 받을 수 있다.

이 서비스는 기차와 버스 등으로 지역을 찾는 관광객들의 교통 불편을 해소하기 위해 도입됐다. 군 관계자는 “기차를 타고 연풍역에 내려서 관광을 즐기려는 외지인들이 많아졌는데, 이들이 이용할 교통인프라가 부족해 관광택시를 마련했다”고 설명했다.

관광택시는 연풍역과 괴산터미널 등을 기점으로 총 10개 코스를 4시간, 6시간, 8시간 단위로 운행한다. 수옥폭포~산막이옛길~연풍성지~문광저수지 등을 돌며 청정 자연 속 트레킹을 즐기는 ‘힐링 코스’와 한지체험박물관~충북아쿠아리움~괴산생태뮤지엄 등 역사문화유적과 명소를 둘러보는 ‘괴산 한 바퀴 여행 코스’ 등이 대표적이다.

티머니GO, 코레일톡 등 모바일 앱과 홈페이지는 또는 전용 전화(02-6952-3125)를 통해 예약과 결제를 할 수 있다.

원영성 괴산군 문화관광과장은 “관광택시 ‘THE RED’를 통해 교통 부담 없이 괴산의 다양한 매력을 즐길 수 있을 것”이라며 “시범운영 결과를 토대로 방문객들이 더 쉽고 편하게 괴산을 여행할 방안을 지속해서 보완해 나가겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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