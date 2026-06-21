AI가 못 하는 일?···시민들이 종교에 바라는 건 ‘인간 존엄·생명 존중’

신대승네트워크 조사 결과 ‘AI 종교지도자 가르침 신뢰하냐’ 질문에 58% 부정응압·15%만 긍정

인공지능 시대를 맞아 종교가 수행할 가장 중요한 역할로 인간 존엄과 생명존중 가치 제시가 꼽혔다.

불교계 시민단체 신대승네트워크는 ‘생명·AI·기후위기시대, 종교의 역할에 대한 시민 인식조사’를 실시한 결과 응답자의 31%가 이같이 응답했다고 21일 밝혔다.

다음으로는 AI 윤리 기준에 대한 철학적·도덕적 방향제시(17%), 인간의 내면적 안정·영성 회복(11%), AI로 인한 사회갈등 완화(7%) 등이 꼽혔다.

또 응답자의 60%가 AI기술 발전을 긍정적으로 평가했지만 일자리 감소(29%), 거짓정보 확산(22%), 인간존엄성 훼손(17%) 등을 우려 사항이라고 답변했다.

AI가 종교의 기능을 대체할 것인지에 대해선 회의적인 인식이 많았다. AI가 영적 경험이나 종교적 수행을 할 수 있다고 생각하느냐는 질문에 45%의 응답자는 불가능하다고 응답했으며 가능하다는 답변은 23%로 절반 수준에 머물렀다. 또 AI 종교지도자의 가르침을 신뢰하느냐는 물음에도 부정응답(58%)이 긍정응답(15%)을 압도했다.

신대승네트워크는 지난 2~3월 전국 만 18세 이상 성인 1000명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 네트워크는 이 조사 결과를 두고 “향후 종교계 역할은 기술적 고도화보다는 기술 중심 사회에서 소외될 수 있는 인간성을 회복시키고 윤리적 가이드라인을 제시하는 가치 수호자 기능에 집중될 것으로 보인다”고 말했다.