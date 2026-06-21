전남 농특산 가공품, 중국·일본 판로 확대 추진

전남지역 농특산물을 활용한 농촌융복합산업 인증제품들이 중국·일본 등 해외 판로 확대로 나선다.

전남도는 지역 농촌융복합산업 인증기업들이 최근 국내외 바이어 품평회에서 116만 달러, 한화 약 18억원 규모의 수출 업무협약을 체결하고 중국·일본 시장 진출을 위한 후속 절차에 들어갔다고 21일 밝혔다. 농촌융복합산업은 농산물 생산에 가공·유통·체험·관광 등을 결합해 부가가치를 높이는 산업이다.

전남농촌융복합산업인증사업자협회가 주관한 이번 품평회에는 전남 6차산업 인증기업 36곳이 참가했다. 이 가운데 15개 기업 제품이 해외 바이어의 관심을 받았다.

바이어들은 중국 시장에서 건강식품과 전통식품 수요가 늘고 있는 점에 주목했다. 함초, 김부각, 약과, 벌꿀스틱, 오트쉐이크 등 전남 농특산물을 활용한 제품들이 현지 선물용 시장과 온라인 판매 시장에서 경쟁력이 있는 것으로 평가했다.

협회는 관심 품목을 중심으로 샘플 구매와 현지 소비자 반응 조사를 진행할 계획이다. 이후 중국 선양시 서탑지역 대형 유통망인 팔도마트 매장 입점과 판촉 행사를 추진할 방침이다.

일본 시장 진출 가능성도 살핀다. 협회는 일본 팔도마트와 현지 협력 유통채널에 샘플을 보내 시장성 분석과 바이어 반응 조사를 진행할 예정이다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 “전남 농특산물을 활용한 6차산업 인증제품이 해외 시장에서도 충분한 가능성이 있다는 점을 확인했다”며 “이번 협약이 실제 수출과 현지 입점으로 이어지도록 6차산업 인증기업의 수출 지원을 강화하겠다”고 말했다.