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본문 요약

충북 청주시는 지역공동체 활성화를 위해 '2026년 주민자치 동아리 운영 지원사업'을 추진한다고 21일 밝혔다.

11월에는 동아리 운영 성과 등 우수사례를 지역 주민들과 공유한다.

시 관계자는 "주민자치 동아리 활동은 주민들이 지역 문제를 직접 발굴하고 해결하는 주민자치 실현의 대표적인 사례"라며 "앞으로도 주민들의 참여를 바탕으로 공동체 활성화와 주민자치 역량 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.

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주민들이 문제발굴부터 해결까지···충북 청주시, 주민자치 동아리 운영

입력 2026.06.21 13:26

수정 2026.06.21 14:48

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  • 이삭 기자

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청주시청 청사. 경향신문 자료사진

청주시청 청사. 경향신문 자료사진

충북 청주시는 지역공동체 활성화를 위해 ‘2026년 주민자치 동아리 운영 지원사업’을 추진한다고 21일 밝혔다.

청주에서는 현재 읍·면·동 주민자치위원들로 구성된 12개 주민자치 동아리가 활동 중이다. 이들은 주민 주도의 문제 해결을 목표로 문화·역사, 환경, 복지 등 다양한 분야에서 지역 특성과 주민 수요에 맞는 사업을 발굴해 추진하고 있다.

문화·역사 분야에서는 가덕면 동아리가 마을 탐방을 통해 지역의 역사·문화 자원을 재조명하고 있다. 환경 분야에서는 우암동 동아리가 환경정화 활동을 진행 중이다. 또 복대2동 동아리는 꽃길 조성 사업 등으로 마을 환경을 바꾸고 있다.

산남동 동아리는 지역 경로당을 찾아 냉방기 청소 봉사를 하고, 강서2동은 취약계층 이웃 주택 청소 봉사활동으로 주민 복지 증진과 공동체 돌봄 문화 확산에 기여하고 있다.

시는 오는 10월까지 이들 동아리에 사업 추진에 필요한 행사운영비 등을 지원한다. 11월에는 동아리 운영 성과 등 우수 활동사례를 지역 주민들과 공유한다.

시 관계자는 “주민자치 동아리 활동은 주민들이 지역 문제를 직접 발굴하고 해결하는 주민자치 실현의 대표적인 사례”라며 “주민 참여를 바탕으로 한 공동체 활성화와 주민자치 역량 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.

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