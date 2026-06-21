데니즈 운다브(30·슈투트가르트)가 ‘전차군단’ 독일 축구를 패배 위기에서 구하고 영웅으로 우뚝 섰다. 몇년 전까지 공장 교대 근무를 뛰며 하부 리그를 전전한 늦깎이 공격수가 월드컵 본선 무대 2경기 연속 조커로 출격해 골을 터뜨리며 성공 신화를 썼다.

율리안 나겔스만 감독이 이끄는 독일은 21일 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 코트디부아르와 2026 북중미 월드컵 조별리그 E조 2차전에서 선제골을 내줬으나 후반 교체 멤버로 나선 운다브가 연속골을 터뜨려 2-1로 역전승했다. 퀴라소와 1차전에서 7-1로 대승한 독일은 사실상 조 1위를 놓고 맞붙은 코트디부아르까지 제치고 승점 6(2승)으로 조 1위를 지켰다. 2연승(승점 6점)을 질주한 독일은 남은 에콰도르전 결과와 상관없이 32강 토너먼트 진출을 확정하며 2014년 브라질 대회 우승 이후 12년 만에 월드컵 조별리그를 통과했다. 독일은 32개국 체제로 치러진 2018 러시아 대회와 2022 카타르 대회까지 2회 연속 조별리그 탈락으로 체면을 구긴 바 있다.

독일은 전반 30분 선제골을 내주며 0-1로 끌려갔다. 나겔스만 감독은 후반 15분 운다브를 긴급 소방수로 투입했다. 그라운드를 밟은 지 불과 8분 만인 후반 23분, 나디엠 아미리가 올린 크로스를 카이 하베르츠가 재치 있게 흘려주자 운다브가 강력한 슛으로 연결해 골망을 갈랐다. 운다브는 경기 종료 직전인 추가시간 4분에 펠릭스 은메차가 찔러준 패스를 받아 결승포를 터뜨리며 2-1 대역전극의 마침표를 찍었다. 운다브는 단 30분 동안 13차례 볼 터치만을 기록하고도 시도한 3개 슈팅을 모두 유효 슈팅이었고 그중 두개를 골로 연결했다.

퀴라소전에서도 교체 출전해 1골·2도움을 올렸던 운다프는 이날 멀티골을 더해 이번 대회 최다 공격포인트(3골 2도움)를 기록했다. 1990년 이탈리아 월드컵 당시 카메룬의 전설 로저 밀라가 작성했던 교체 출전 선수 최다 공격포인트 기록과 어깨를 나란히 하는 역사적 수치다.

터키계 독일인인 운다브는 청소년 시절 체구가 작고 느리다는 이유로 브레멘 유스팀에서 방출당하는 아픔을 겪었다. 이후 독일 3~4부 리그를 전전하며 생계를 위해 자동차 부품 공장에서 하루 8시간씩 교대 근무를 했다. 그래도 축구에 대한 끈을 놓지 않은 그는 2021-2022시즌 벨기에 리그 득점왕과 올해의 선수상을 휩쓸었고 브라이턴을 거쳐 독일 분데스리가 슈투트가르트에서 리그 19골(득점 2위)을 터뜨리는 가파른 상승세를 탔다. 운다브 신장은 1m79다.

나겔스만 감독은 “운다브는 별도 예열이 필요 없다. 피치 위에 던져놓으면 즉시 골이라는 확실한 결과물을 가져온다”고 극찬했다. 운다브는 “벤치에서 시작하든 선발로 나서든 내 임무는 팀을 승리로 이끄는 것”이라고 말했다.