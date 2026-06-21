슈팅 62개 골은 ‘0’ 다크호스의 처참한 탈락, 튀르키예 2경기 만에 짐싸···귈러 “부끄럽다”

튀르키예, 24년 만의 월드컵 2경기 ‘2패’ 레알 마드리드 샛별 ‘아르다 귈러’ 필두로 비상 꿈꾸다 골결정력 난조 끝에 조기 탈락

2026 북중미 월드컵에서 강력한 ‘다크호스’로 손꼽히던 튀르키예가 단 2경기 만에 짐을 쌌다. 레알 마드리드의 샛별 아르다 귈러(21)를 필두로 ‘황금 세대’의 비상을 꿈꿨던 튀르키예는 지독한 결정력 난조 끝에 조기 탈락 오피셜을 쓰며 고개를 숙였다.

튀르키예는 20일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 D조 2차전에서 파라과이에 0-1로 패했다. 1차전에서 호주에 0-2로 패한 튀르키예는 남은 미국전 결과와 관계없이 조별리그 탈락이 확정됐다.

튀르키예는 호주전에서 슈팅 30개를 시도하고 이날 파라과이전에서는 슈팅 32개를 날렸으나 2경기에서 단 한 골도 넣지 못했다.

파라과이전은 튀르키예 축구의 총체적 난국을 그대로 보여줬다. 경기 시작 후 65초 만에 파라과이의 마티아스 갈라르사에게 기습적인 25m 장거리 왼발 논스톱 선제포를 얻어맞았다. 이번 대회 가장 빨리 터진 골이었다.

반전의 기회는 있었다. 전반 추가시간 파라과이의 에이스 미구엘 알미론이 심판 판정 항의 과정에서 국제축구연맹(FIFA)의 새 가이드라인(입 가리기 금지 규정)을 위반해 다이렉트 퇴장을 당하며 수적 우위를 점했다. 튀르키예는 후반전 내내 80%에 육박하는 압도적인 점유율을 바탕으로 파상공세를 퍼부었다.

그러나 골문 앞에서의 결정력은 한심했다. 스카이스포츠에 따르면 튀르키예는 이번 대회 2경기 동안 무려 62개의 슈팅과 상대 박스 안 터치 50회, 기대득점값(xG) 2.12라는 지표를 기록하고도 단 1골도 넣지 못했다. 이는 월드컵 역사상 2경기 기준 가장 많은 슈팅을 기록하고도 무득점에 그친 역대 최악의 기록으로 남게 됐다.

파라과이전 종료 휘슬이 울리자 튀르키예의 샛별 에이스 귈레르는 피치 위에 그대로 주저앉아 얼굴을 감싸 쥔 채 오열했다. 유벤투스의 신성 케난 일디즈와 함께 튀르키예의 황금 세대 청사진을 이끌 핵심 칩으로 주목받았으나, 그는 상대의 육탄 수비를 뚫지 못하고 좌절했다.

귈레르는 경기 후 기자회견에서 “너무 슬프고 우리 스스로가 부끄럽다. 국민들께 진심으로 사죄드린다”라며 참담한 심경을 털어놨다. 그는 이어 “우리 스쿼드의 많은 선수가 유럽 빅클럽에서 주전으로 활약하고 있다. 피치 위에서 완전히 다른 수준의 경기력을 보여줬어야 했다”라며 “2경기 동안 60개가 넘는 슈팅을 때리고도 0골이라는 성적표는 프로로서 절대 용납할 수 없다. 내 남은 국가대표 커리어 전체를 바쳐서라도 팬들이 이번 대회의 악몽을 잊을 수 있도록 모든 것을 쏟아붓겠다”라며 반성의 말을 남겼다.

빈센초 몬텔라 감독은 24년 만에 밟은 월드컵 본선 무대에서 단 180분 만에 경질론에 휩싸였다. 이번 대회 최고의 다크호스로 기대를 받았던 튀르키예는 최악의 골 결정력으로 잔혹사만 쓰고 월드컵 무대를 떠나게 됐다.