“AI 인재를 키워라” 10개 대학 13개 계약학과 최종 선정

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 산업현장의 인공지능(AI) 전문 인재를 양성하기 위해 ‘산업특화 AI 계약학과’ 10곳을 신설하고, 일반형 계약학과 3개를 선정했다.

산업특화 AI 계약학과 사업은 전문 인력 부족과 재직자 재교육 한계로 AI 도입·활용에 어려움을 겪는 중소기업을 돕고자 올해 처음 기획됐다. 제조, 바이오, 소재부품, 항공 방산 등에서 AI를 융합한 교육 과정을 마련해 현장 문제를 해결하는 실무형 인재를 양성할 계획이다. 중진공은 서면검토, 현장실태조사, 전문위원회 평가 등을 거쳐 참여대학을 확정했다.

경남대, 경상대, 대구대, 동서대, 명지대, 아주대, 인하대, 창신대, 청주대, 한국공학대 등 10곳은 석·박사 과정으로 AI 계약학과가 신설됐다. 건국대 글로벌 캠퍼스, 한국해양대, 충북대 등 3곳은 일반형 계약학과로 선정됐다.

이번에 선정된 학과들은 제조와 바이오, 소재·부품, 항공·방산 등 주요 산업 분야와 AI를 융합한 교육과정을 운영하게 된다. 특히 생산공정 개선과 품질관리 고도화, 데이터 기반 의사결정 등 기업 현장의 실제 과제를 교육 과정에 반영해 현장 적용성을 높일 계획이다. 대학과 기업이 공동으로 참여하는 산학협력 프로젝트도 운영된다.

중진공은 선정된 계약학과에 교육과정 준비, 학생모집 등을 지원하고 내년부터 본격적인 학위과정이 운영될 수 있도록 도울 방침이다. 강석진 중진공 이사장은 “산업특화 AI 계약학과는 단순 기술 교육을 넘어 중소기업의 자생적 인공지능 전환(AX)을 뒷받침할 인재 양성 플랫폼이 될 것”이라며 “대학과 기업이 협업하는 현장 중심 교육으로 중소기업의 AI 활용을 적극 지원하겠다”고 말했다.