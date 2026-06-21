청와대 2기 참모진 교체…홍보 성기홍·민정 한찬식 등 수석급 5명 임명 인사 단행

이재명 대통령이 21일 청와대 홍보소통수석에 성기홍 전 연합뉴스 사장, 민정수석에 한찬식 김앤장법률사무소 변호사 등 청와대 수석비서관급 5명을 교체하는 인사를 단행했다. 청와대 수석급 직책 12자리 중 5자리를 교체한 중폭 이상의 인사로 6·3 지방선거 이후 국정 쇄신 차원에서 청와대 참모진부터 개편한 인선으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 홍보소통수석에 성 전 사장, 민정수석에 한 변호사, 사회수석에는 김경자 우석대 객원교수를 임명하고 국가안보실 1차장과 3차장에는 강건작 미래국방전략위원회 위원, 송기호 청와대 경제안보비서관을 각각 임명했다.

강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관 브리핑에서 이 같은 내용의 인선을 발표하며 “지난 1년간의 성과를 토대로 국정 2년 차 비전인 ‘대체 불가 대한민국’을 속도감 있게 구현하는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다.

성 홍보수석은 연합뉴스 기자 출신으로 연합뉴스TV 보도국장을 거쳐 연합뉴스 대표이사를 지냈다. 강 실장은 “30년 경력의 언론인으로 취재 현장 감각과 보도 책임자로서 균형감과 판단력을 겸비했다”면서 “국민 목소리를 세심히 살피고 정부 성과를 국민이 쉽게 체감하도록 대국민 소통을 충실히 뒷받침할 것”이라고 인선 배경을 설명했다.

이재명 정부 청와대 세 번째 민정수석으로 임명된 한 수석은 사법연수원 21기 검사 출신으로 법무부 인권국장과 서울동부지검장 등을 역임했다. 강 실장은 “국정 2년 차 공직사회의 책임성을 강화하고 중대범죄수사청·공소청 신설 등 검찰개혁을 차질 없이 완수할 것”이라고 말했다.

김 사회수석은 약사 출신으로 보건의료노조 부위원장과 민주노총 수석부위원장을 지낸 보건의료 전문가이자 노동운동가다. 강 실장은 “모든 국민이 성장의 기회와 혜택에서 소외되지 않고 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 사회적 과제를 해결하는 데 헌신할 적임자”라고 밝혔다.

강 안보실 1차장은 육군사관학교 45기 출신의 예비역 중장이다. 문재인 정부 청와대 국가위기관리센터장과 국방개혁비서관으로 일했으며, 육군 교육사령관을 끝으로 2023년 전역했다. 강 실장은 “군의 정치적 중립, 자주국방 역량, 군 구조개혁에 대해 일관된 문제의식과 현실적 대안을 꾸준히 제시한 안보 전문가”라고 소개했다.

송 안보실 3차장은 민주사회를 위한 변호사모임 국제통상위원장으로 활동한 통상 전문 변호사 출신으로 현 정부 청와대에서 국정상황실장, 3차장 산하 경제안보비서관을 거쳐 3번째 보직을 맡게 됐다. 강 실장은 “지난 1년간 급변하는 통상 환경 속에서 중추적인 역할을 수행했다”며 “경제안보 정책의 연속성과 안정성을 유지하며 새로운 안보 위협에 능동적으로 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.