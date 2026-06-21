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본문 요약

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정씨가 21일 결혼한다.

서 회장은 올해 2월 아모레퍼시픽홀딩스 주식을 증여받은 데 따른 증여세 납부 재원 마련을 위해서 서씨에게 300억원 규모의 아모레퍼시픽 보통주 19만주를 증여했다.

2019년 아모레퍼시픽에 입사한 서 회장의 장녀 서민정 씨는 2023년 7월부터 장기 휴직 중이다.

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서경배 아모레 회장 차녀 서호정씨 오늘 결혼

입력 2026.06.21 15:14

  • 정대연 기자

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서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정씨(31·사진)가 21일 결혼한다.

21일 재계에 따르면 서씨는 21일 오후 서울 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예비 신랑은 해외 유학 경험이 있는 외국계 회사 투자·경영 컨설턴트로 알려졌다. 두 사람은 지인 소개로 만나 교제해온 것으로 전해졌다. 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 진행될 예정이다.

서씨는 1995년생으로 서 회장의 둘째 딸이다. 2018년 미국 코넬대 호텔경영학과를 졸업한 뒤 지난해 7월 아모레퍼시픽그룹 계열사 오설록에 제품 개발 담당 신입사원으로 입사했다.

서씨는 그동안 그룹 경영 전면에 나서지 않았으나 오설록 입사와 지분 증여를 계기로 관심을 받기 시작했다. 서 회장은 올해 2월 아모레퍼시픽홀딩스 주식을 증여받은 데 따른 증여세 납부 재원 마련을 위해서 서씨에게 300억원 규모의 아모레퍼시픽 보통주 19만주를 증여했다.

2019년 아모레퍼시픽에 입사한 서 회장의 장녀 서민정 씨는 2023년 7월부터 장기 휴직 중이다.

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정씨. 아모레퍼시픽그룹 제공

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정씨. 아모레퍼시픽그룹 제공

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