서경배 아모레 회장 차녀 서호정씨 오늘 결혼

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정씨(31·사진)가 21일 결혼한다.

21일 재계에 따르면 서씨는 21일 오후 서울 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예비 신랑은 해외 유학 경험이 있는 외국계 회사 투자·경영 컨설턴트로 알려졌다. 두 사람은 지인 소개로 만나 교제해온 것으로 전해졌다. 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 진행될 예정이다.

서씨는 1995년생으로 서 회장의 둘째 딸이다. 2018년 미국 코넬대 호텔경영학과를 졸업한 뒤 지난해 7월 아모레퍼시픽그룹 계열사 오설록에 제품 개발 담당 신입사원으로 입사했다.

서씨는 그동안 그룹 경영 전면에 나서지 않았으나 오설록 입사와 지분 증여를 계기로 관심을 받기 시작했다. 서 회장은 올해 2월 아모레퍼시픽홀딩스 주식을 증여받은 데 따른 증여세 납부 재원 마련을 위해서 서씨에게 300억원 규모의 아모레퍼시픽 보통주 19만주를 증여했다.

2019년 아모레퍼시픽에 입사한 서 회장의 장녀 서민정 씨는 2023년 7월부터 장기 휴직 중이다.