형제가 월드컵서 맞붙을 때 대처하는 어머니의 자세는

피를 나눈 사이지만 입은 유니폼은 서로 다르다. 세계 축구 최고 무대인 월드컵에서 형제들의 대결이 벌어진다면 과연 그들의 부모는 누구를 응원해야 할까.

프랑스 축구리그 스트라스부르 풀백 겔라 두에(23)와 파리생제르맹 윙어 데지레 두에(21)는 코트디부아르인 아버지와 프랑스인 어머니 사이에서 태어난 두 살 터울 형제다. 최근 방송 인터뷰에서 데지레는 “우리는 서로에게 모든 걸 말한다. 비밀이 없다. 형은 내 일상에서 엄청난 힘이 된다”며 끈끈한 형제애를 자랑했다. 그러나 이들의 관계가 이제 시험대에 오를 수도 있다. 겔라가 코트디부아르, 데지레가 프랑스 대표로 2026 북중미 월드컵에 나서면서다. 프랑스가 I조 2위, 코트디부아르가 E조 2위로 조별리그를 통과할 경우 두 형제는 다음 달 1일 미국 텍사스주 알링턴에서 32강 맞대결을 펼친다. 월드컵 개막전 두 사람은 이미 한 차례 평가전을 치렀지만 형 겔라와 달리 동생 데지레는 경기 내내 벤치를 지켰다. 형의 코트디부아르가 2-1로 이겼다.

BBC에 따르면 월드컵에서 맞부닥친 형제는 독일 대표 제롬 보아탱과 가나 대표 케빈 프린스 보아탱 뿐이다. 두 사람은 2010 남아공 월드컵과 2014 브라질 월드컵에서 두 대회 연속으로 대결했다. 2010년은 독일이 1-0으로 이겼고, 브라질에서는 2-2로 비겼다. 두에 형제가 그 뒤를 이을 수 있다.

이들뿐만이 아니다. 니코 윌리엄스와 이냐키 윌리엄스 형제는 스페인 프리메라리가 아틀레틱 빌바오에서 함께 뛰고 있지만 대표팀 선택은 서로 달랐다. 니코가 스페인, 9살 위 형 이냐키는 가나 대표다. 해리 수타와 존 수타 형제는 각각 호주와 스코틀랜드 대표로 이번 월드컵에 참가했다. 동생인 해리는 그간 스코틀랜드 나이별 대표팀에서 쭉 활약했지만 2019년부터 어머니의 나라 호주 대표팀 유니폼을 입었다. 해리는 지난 14일 튀르키예를 상대로 조별리그 첫 경기에서 호주 수비수로 풀타임 출장해 2-0 팀 승리를 도왔다.

네덜란드에서 태어난 수비수 데릭 루카센은 가나 대표로 월드컵에 나선다. 그의 이복동생 브라이언 브로베이는 네덜란드 대표다. 브로베이는 21일 스웨덴전 두 골을 몰아치며 5-1 대승을 이끌었다. 두예, 윌리엄스, 수타 형제와 그리고 루카센과 브로베이까지 서로 다른 나라 대표로 이번 월드컵에 참가한 형제가 모두 네 쌍이다.

이들과 비교하면 라로스 두아르테와 데로이 두아르테 형제의 부모는 훨씬 마음이 편할 것이다. 두 아들 같은 카보베르데 대표로 월드컵 무대에 올랐기 때문이다. 형제는 카보베르데의 역사적인 월드컵 첫 경기에 차례로 그라운드를 밟았다. 형 라로스가 선발 출장했고, 후반 16분에는 동생 데로이가 다름 아닌 형을 대신해 경기에 들어갔다. 카보베르데는 우승 후보 스페인을 상대로 0-0 무승부를 기록하며 대회 최대 이변을 만들었다.

경기 후 라로스는 “부모님이 우시는 걸 봤다. 감정을 설명하기 어렵다. 꿈에서나 상상하던 일”이라고 했다. 이들 외에도 레안드로 바쿠나와 주니뉴 바쿠나 형제가 퀴라소 대표로, 뤼카 에르난데스와 테오 에르난데스 형제가 프랑스 대표로 월드컵에 참가했다.