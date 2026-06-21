열기가 점점 뜨거워지고 있는 2026 북중미 월드컵에선 비싼 물가로 비명이 절로 나온다.

한국이 개최국 멕시코에 0-1로 석패한 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 만난 한국인들은 음료수 판매대에 내걸린 가격표에 혀를 내둘렀다. 축구의 동반자로 불리는 맥주 한 잔의 가격은 무려 330페소(약 2만 9000원). 콜라 한 잔의 가격은 150페소(약 1만 3000원), 생수 한 병의 가격도 80페소(약 7000원)에 달했다. 월드컵에선 어느 정도 비싼 물가를 받아들여야 한다지만, 경기장 밖과 비교하면 5~6배는 비싼 값이다.

1주일 전 같은 장소에서 열린 체코와 첫 경기(2-1 승)도 관전했다는 한 여성 팬은 “더위에 무심코 콜라 두 잔을 주문했더니 영수증(300페소)에 믿기지 않는 금액이 찍혀 있었다”며 “판매원은 놀라는 나를 보며 이해한다는 표정을 짓더라. 직관의 기념품이라 할 수 있는 컵까지 받는 금액으로 생각하기로 했다”고 말했다.

또 다른 개최국인 미국은 경기장 별로 가격도 천차만별이라 더욱 혼란스럽다. 이번 대회에서 가장 많은 9경기가 열리는 댈러스 스타디움은 맥주 한 잔이 17달러(약 2만 6000원)로 상대적으로 싼 편이지만, 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움은 24.5달러(약 3만 8000원)으로 더 비싸다. 미국스포츠매체 ‘ESPN’의 한 기자가 최근 메트라이프 스타디움에서 열린 브라질과 모로코의 조별리그 경기를 취재하다 올린 SNS 영상은 바가지 물가를 더욱 실감하게 만든다. 그는 샐러드와 생수, 크루아상, 닭가슴살 등을 구입하는데 52.98달러(약 8만 1000원)를 지불했는데, 이 값이면 근사한 레스토랑에서 한 끼 식사를 할 수 있다고 토로해 큰 공감을 샀다.

4년 전 카타르 월드컵 현장을 누빌 때도 맥주 가격은 금값이었다. 당시 경기장 인근 지정 구역에서 맥주 한 잔을 마시려면 50리얄(약 2만원)을 지불해야 했다. ‘금주’의 나라에서 술을 마시는 대가로 받아들였지만, 이번 월드컵은 어떤 법적 제약도 없기에 더욱 반발을 부른다.

국내 취재진들 사이에선 “월드컵의 비싼 물가는 높아진 환율처럼 뉴 노멀(이전과는 다른 새 기준)로 받아들여야 한다”는 우스갯소리까지 나왔다.

이번 월드컵에서 비싸진 티켓 값도 비판의 대상이다. FIFA는 이번 월드컵부터 수요에 따라 가격이 책정되는 ‘변동 가격제’를 도입했다. 개최지의 현지 물가와 교통, 숙박 사정 등을 종합적으로 고려해 가격을 탄력적으로 책정하겠다는 의도였지만, 카타르 월드컵 티켓값과 비교하면 4배 가까이 오르기만 했다. 외신이 집계한 조별리그 경기 입장권의 최저 평균 가격은 140달러(약 21만원). FIFA는 거센 비판에 60달러(약 9만원)의 저렴한 티켓을 일부 풀었지만 팬들의 불만을 달래기에는 역부족이다.

바가지 물가와 비싼 티켓을 감수하고 입장한 경기장에서 받는 차별 대우는 더욱 한숨을 짓게 만든다. 홍명보호를 응원하고 있는 국가대표 서포터 ‘붉은악마’는 이번 대회에서 처음 골대 뒤가 아닌 경기장 한 구석 전광판 아래 쪽으로 밀려났다. 울산에서 날아왔다는 한 서포터는 “그나마 돈 문제는 받아들일 수 있다. 일본 팬들은 여전히 골대 뒤에서 응원하고 있는데, 왜 우리는 다른 대우를 받는지 모르겠다”고 탄식했다.