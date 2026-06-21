오늘의 인사-외교부, 산업통상부, 국토교통부 외

■외교부 ◇공관장 △주아프가니스탄대리대사 조성관 △주온두라스대사 박영규 △주나이지리아대사 정요안 △주코트디부아르대사 장서익 △주호놀룰루총영사 남상민 △주바르셀로나총영사 안세령
■산업통상부 ◇과장급 전보 △울산자유무역지역관리원장 김진준
■국토교통부 ◇국장급 임용 △국토지리정보원장 김원대
■과학기술정보통신부 ◇과장급 전보 △연구기관혁신정책과장 조종영 △기초연구진흥과장 박시정
■해양수산부 ◇국장급 승진 △국제협력정책관 서진희 △마산지방해양수산청장 최국일 ◇과장급 전보 △해양환경정책과장 윤두한 △어업정책과장 지정훈 △어촌어항과장 김종모 △항만물류산업과장 정동원
■법제처 ◇과장급 전보 △법제조정정책관실 법제조정지원팀장 서기관 전혜정
■식품의약품안전처 ◇개방형직위 임용 △소비자위해예방국장 김현선
■공정거래위원회 ◇국장급 승진 △대변인 한경종 ◇국장급 전보 △기업거래결합심사국장 전성복
■한국지역난방공사 ◇본부장 △경영지원본부장 강진 △건설본부장 정남성 ◇부서장 전보 △기획처장 신현호 △에너지전환사업처장 민정식 △사업지원처장 김봉균 △통합운영처장 신룡균 △건설처장 김규종 ◇부서장 신규 △중앙지사장 조영삼 △삼송지사장 윤철호 △평택지사장 정환석 △광주전남지사장 박우진 ◇부장 전보 △경영관리처 경영관리부장 김성원 △〃 홍보부장 이예령 △플랜트기술처 기계기술부장 신상호 △안전처 산업안전부장 김제범 △건설처 프로젝트2부장 김병승 △중앙지사 고객지원부장 김리진 △〃 열수송2부장 김계범 △삼송지사 열수송부장 서재호 △동탄지사 복합운영부장 김종현 △청주지사 열수송부장 문정우 △수원사업소 고객지원부장 박재형 △〃 기계부장 배강진 △〃 공사기전부장 정지성 △〃 토건부장 김진태 ◇부장 신규 △사업지원처 요금제도부 최성아 △〃 해외사업부 이지혜 △안전처 건설안전부 주흥수 △대구지사 기계부 김종규 △세종지사 공무부 김선진(이상 7월 1일자)
■한국지식재산보호원 ◇팀장급 승진 △상표디자인분쟁지원팀장 배상웅 △기업성장지원팀장 윤향영 △해외협력총괄팀장 강이삭
■한국인터넷진흥원 ◇단장급 보임 △취약점관리센터장(TF) 배승권 ◇팀장급 보임 △상황관제팀장 송하영 ◇팀장급 보임 △AI종합분석팀장 김도원
■연합뉴스TV △콘텐츠책무실장 김가희 △보도국 취재부국장 겸 전국부장 겸 국제부장 김종수 △디지털센터장 윤석이 △스포츠문화부장 김종성 △뉴스진행부장 겸 심의부장 백길현 △디지털콘텐츠부장 임광빈 △디지털센터 디지털이슈팀장 장윤희 △〃 기획취재팀장 나경렬
■조선일보 ◇논설위원 △최재혁 ◇보직 △정치부장 황대진 △콘텐츠앤AI전략팀장 겸 미래기획부장 박건형 △피플팀장 강영수