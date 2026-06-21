곡성 물놀이시설서 아이 2명 물에 빠져···심정지 이송

전남 곡성의 한 물놀이시설에서 아이 2명이 물에 빠져 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다.
21일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오후 2시42분쯤 곡성군 한 물놀이시설에서 “어린이 2명이 물에 빠졌다”는 신고가 119에 접수됐다.
출동한 소방당국은 심정지 상태인 11세와 9세 아이 2명을 병원으로 이송했다.
소방당국과 경찰은 시설 관계자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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입력 2026.06.21 16:22
수정 2026.06.21 16:23펼치기/접기
전남 곡성의 한 물놀이시설에서 아이 2명이 물에 빠져 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다.
21일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오후 2시42분쯤 곡성군 한 물놀이시설에서 “어린이 2명이 물에 빠졌다”는 신고가 119에 접수됐다.
출동한 소방당국은 심정지 상태인 11세와 9세 아이 2명을 병원으로 이송했다.
소방당국과 경찰은 시설 관계자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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