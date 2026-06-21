MOU 나흘 만에 이란 “호르무즈 재봉쇄” 카드, 달래기 나선 미국···살얼음판 속 시작되는 실무협상

종전 양해각서(MOU) 서명 나흘 만인 21일(현지시간) 미국과 이란이 스위스에서 첫 실무 회담에 돌입한다. 이스라엘의 레바논 공습에 반발한 이란이 ‘호르무즈 해협 재봉쇄’를 거론하며 협상 전부터 긴장감이 높아졌지만 미국은 “해협은 여전히 개방돼 있다”며 사태 확산을 경계했다.

AP통신 등에 따르면 미국과 이란 협상단은 전날부터 이날 오전까지 회담 장소인 스위스 니드발덴주 뷔르겐슈토크 리조트에 속속 도착했다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이끄는 이란 대표단이 전날 밤 스위스에 입국한 데 이어, J D 밴스 미국 부통령도 이날 오전 리조트에 모습을 드러냈다.

이란 국영 IRNA통신에 따르면 에스마일 바가에이 이란 외교부 대변인은 미·이란 회담이 하루 일정으로 진행되며, 이날 오전에는 중재국인 파키스탄 및 카타르 대표단과의 양자 회담이 열릴 것이라고 말했다. 그는 이어 “오후에는 카타르와 파키스탄 대표단이 배석한 가운데, 이란 이슬람 공화국과 미국 대표단 간의 4자 회담이 진행될 예정”이라고 덧붙였다. 파키스탄에서는 셰바즈 샤리프 총리와 아심 무니르 육군참모총장이 회담에 참석할 예정이다. 밴스 부통령도 “하루나 이틀 정도 머물 수 있다”고 밝혔다.

그러나 첫 회담은 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언으로 살얼음판 같은 분위기 속에서 열리게 됐다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 전날 이스라엘의 레바논 공습이 MOU 1조(레바논 포함 모든 전선에서 전쟁 중단) 위반이라며 해협 내 선박 통항을 금지한다고 밝혔다. 이란혁명수비대(IRGC)도 호르무즈 해협에 접근하는 모든 선박은 위험에 처할 수 있다고 경고했다.

이스라엘은 레바논과 휴전 체결 이튿날인 이날 레바논 남부에 대한 공습을 재개했다. 레바논 국영 NNA통신에 따르면 이날 이스라엘 공격으로 인한 사망자는 최소 20명이다.

미국은 즉각 호르무즈 해협 재봉쇄를 부인했다. 중동 지역 미군을 관할하는 중부사령부는 “이란은 호르무즈 해협을 통제하지 못한다”며 해협 내 선박 통항이 정상적으로 이뤄지고 있다고 밝혔다.

밴스 부통령 역시 스위스로 출발하기 전 기자들과 만나 “언론 보도와 달리 상황은 나아지고 있다”며 “이스라엘과 레바논 양국의 안전과 안정을 보장하기 위해 지속적으로 관리해나가야 한다”고 말했다. 첫 실무 회담을 앞두고 갈등이 격화하지 않도록 수위 조절에 나선 것이다.

막후에서는 이란을 달래기 위한 재정적 혜택 논의도 이뤄지는 것으로 보인다. 월스트리트저널(WSJ)은 미국과 카타르가 카타르 은행에 묶여있는 이란의 동결 자산 60억달러를 식량·의약품 구입 등 인도적 목적으로 사용할 수 있도록 해제하는 방안을 추진 중이라고 보도했다.

미국과 이란 어느 쪽도 판을 깨지 않는 데는 종전에 대한 양측의 절박함이 반영됐다는 관측이 나온다. 시나 아조디 조지워싱턴대 중동연구소장은 “이 전쟁을 끝내는 것은 양측 모두에게 분명한 이해관계가 걸린 문제”라고 CNN 방송에 말했다.

알자지라방송은 이란 쪽 호르무즈 해협은 봉쇄됐으나 오만 인근 해협에선 선박들의 정상 항행이 확인된다면서 “이란은 협상의 가장 큰 지렛대(호르무즈 해협)가 자신들에게 있으며 원한다면 언제든 해협을 폐쇄할 수 있음을 미국에 상기시키려는 것”이라고 분석했다.

종전 MOU 체결에 따라 향후 60일간 진행될 이번 실무 협상에서는 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협 관리 문제 등이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 이란 외교부는 이날 “미국의 레바논 휴전 보장 문제가 이번 회담의 핵심 의제가 될 것”이라며 “이란산 원유 판매를 허용하는 제재 면제와 해외 동결 자산 해제 문제 등도 논의될 예정”이라고 밝혔다.

그러나 사안이 복잡하고 양측의 입장 차가 큰 데다 이스라엘이라는 변수까지 남아 있어 60일 안에 최종 합의에 이를 수 있을지는 미지수다. 첫 실무회담도 애초 지난 19일 열릴 예정이었지만 레바논에서 이스라엘과 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 충돌이 이어지면서 일정이 연기된 바 있다.