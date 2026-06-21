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월드컵 동화 쓴 ‘퀴라소의 문단속’···‘선방 15회’ 철벽 그 자체였던 룸

입력 2026.06.21 17:54

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0 대 0 비긴 에콰도르전 ‘단일경기 최다 선방 신기록’

퀴라소 축구 ‘역사상 첫 월드컵 승점’에 가장 큰 기여

퀴라소 골키퍼 엘로이 룸. 로이터연합뉴스

퀴라소 골키퍼 엘로이 룸. 로이터연합뉴스

퀴라소 축구 대표팀의 베테랑 골키퍼 엘로이 룸이 믿을 수 없는 선방쇼를 펼쳤다.

딕 아드보카트 감독이 이끄는 퀴라소 대표팀은 21일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스 시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 E조 2차전에서 에콰도르와 0-0으로 비겼다.

퀴라소 축구 역사상 월드컵 본선 첫 승점이다. 이 경기 퀴라소가 승점을 얻을 수 있었던 가장 큰 이유는 룸의 대활약 덕분이라는 의견이 지배적이다.

퀴라소의 열세가 예상됐던 경기였다. 아드보카트 감독은 이번 경기전 기자회견에서 “에콰도르 선수가 네 명쯤 퇴장당해야 우리가 이길 수 있을 것”이라고 농담을 했을 정도다.

퀴라소 골키퍼 엘로이 룸이 월드컵 신기록을 작성했다. 파브리지오 로마노 SNS

퀴라소 골키퍼 엘로이 룸이 월드컵 신기록을 작성했다. 파브리지오 로마노 SNS

경기는 예상대로 에콰도르가 지배했다. 퀴라소(슈팅 10개, 유효슈팅 3개)의 세 배 가까운 28개의 슈팅을 쏟아냈다. 이중 유효슈팅 15개를 기록했다. 경기 기록을 보면 당연히 에콰도르가 압승을 거뒀을 것 같지만, 퀴라소의 수문장을 뚫지 못했다.

퀴라소의 골키퍼 룸은 이번 경기 골키퍼 장갑을 착용하고 선발 출전했다. 전반 3분 상대 주포 에네르 발렌시아의 문전 오른발 슈팅을 시작으로 무려 15개의 선방을 기록했다.

월드컵 역사상 처음 펼쳐진 진귀한 상황이다.

영국 ‘트리뷰나’는 “룸이 월드컵 역사를 새로 썼다. 90분 동안 15 선방을 기록했다. 월드컵 단일 경기 최다 선방 기록을 세우며 축구 역사에 이름을 남겼다”며 “에콰도르의 거센 공세가 경기 내내 이어졌지만, 룸은 연속적인 슈퍼세이브를 선보이며 끝내 실점을 허용하지 않았다. 퀴라소는 강호 에콰도르를 상대로 값진 승점 1점을 챙겼다”고 알렸다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노도 룸의 활약에 “월드컵 역사에 이름을 남길만한 경기력이다”라고 전했다.

이어 “인구 15만6000명의 작은 나라 쿠라사오는 이날 강호 에콰도르를 상대로 귀중한 승점을 챙겼고, 룸은 무실점과 함께 역사적인 활약을 펼치며 경기 최고의 선수로 우뚝 섰다”고 극찬을 남겼다.

영문번역(English Translation)
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