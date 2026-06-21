“내 친구, 보고 싶다”···노란 나비 물결 속 고 이채원양 49재 엄수

학생·시민 400명 추모···생전 뜻 기려 ‘명예소방관증’ 수여 가해자 장윤기 22일 첫 재판···여성단체 법원 앞 ‘엄벌 촉구’

광주 ‘여고생 살해 사건’ 피해자인 고 이채원양을 애도하는 49재 추모식이 21일 열렸다. 유족과 시민사회단체는 무고한 생명을 앗아간 가해자 엄벌과 함께 사회 안전망 강화를 촉구했다.

광주전남추모연대 등 8개 시민사회단체로 구성된 ‘이채원 학생 추모모임’은 이날 오후 광주시교육청 시민협치진흥원 주차장에서 고 이채원양 49재 추모식을 열었다. 실제 49재는 22일이지만, 학생과 시민들이 더 많이 함께할 수 있도록 하루 앞당겼다.

‘우리 마음속에 영원히 살아 숨 쉴 채원아! 안녕!’을 주제로 열린 추모식에는 유족과 학생, 교사, 시민사회 관계자 등 400여 명이 참여했다. 참석자들 어깨에는 노란 종이 나비가 달려 있었다.

노란 나비는 이양 유족들이 직접 만든 것이다. 유족에 따르면, 지난달 5일 이양 사망 직후 사건 현장에 마련된 추모공간에 노란 나비가 찾아왔다. 이양 유골함에도 나비가 그려져 있었다. 유족은 “채원이가 노란 나비가 되어 우리를 찾아온 것 같다”며 추모식에서 노란 종이 나비를 선보였다.

추모식은 추모 연주를 시작으로 추모사, 편지 낭독, 헌화 순으로 진행됐다. 이양은 늘 주변을 먼저 살피고 아낌없이 베푸는 따뜻한 학생으로 기억됐다. 이양의 고등학교 1학년 때 담임이었던 정회윤 교사는 “복도에서 마주치면 절대 그냥 지나치는 법 없이 먼저 환하게 인사하던 따뜻한 아이였다”고 말했다.

친구 김나현양은 “머리 스타일을 바꾸면 제일 먼저 알아봐 주고 ‘예쁘다, 잘 어울린다’고 말해주던 내 친구”라며 눈시울을 붉혔다. 이보경양도 “시험을 망쳐 울던 나를 위로해주던, 웃는 게 참 예쁜 내 친구”라고 말했다.

광주소방노조는 이양에게 ‘명예소방관증‘을 수여했다. 이양은 중학교 2학년 무렵부터 응급구조사를 꿈꿨다. 위촉장에는 ‘생명을 살리는 길을 꿈꾸며 따뜻한 마음을 나누고자 했던 숭고한 정신을 기억하겠다’고 쓰였다.

이양 어머니는 “채원이 친구들이 이번 사건으로 마음의 상처를 받지 않고 건강하게 회복할 수 있도록 사회가 함께 도와달라”고 말했다.

이양을 살해한 혐의로 구속기소 된 장윤기(23)의 첫 재판은 22일 오전 10시 광주지법에서 열린다. 광주전남여성단체연합 등 시민단체는 법원 앞에서 장윤기에 대한 엄벌을 촉구할 예정이다.

고등학교 2학년에 재학 중이던 이양은 지난달 5일 오전 0시10분쯤 광주 광산구 한 보행로에서 장윤기가 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 검찰은 장윤기가 일면식 없는 이양을 성폭행할 목적으로 납치하려다 살해한 것으로 보고 있다.