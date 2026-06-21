제주 20대 노동자 지게차 전복으로 사망···노조 “특별근로감독 실시해야”

제주의 한 하나로마트에서 지게차에 깔려 20대 노동자가 숨진 사고와 관련해 노조가 특별근로감독 실시와 재발방지 대책 마련을 촉구했다.

민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 제주지역본부는 21일 성명을 통해 “더 이상 현장에서 불행한 사고가 일어나지 않기를 바란다”면서 “이 사건에 대한 철저한 진상조사와 책임자 처벌, 재발방지 대책을 요구한다”고 밝혔다.

앞서 지난 19일 오후 3시30분쯤 제주시에 있는 모 하나로마트 지하주차장에서 20대 노동자 A씨가 지게차에 깔려 숨지는 사고가 발생했다. 사고는 A씨가 지게차를 운행하다 하차한 사이 발생한 것으로 알려졌다.

노조는 “올해 초 결혼해 2주 후면 아이가 태어날 예정인 제주의 한 청년 노동자가 지게차 전복사고로 목숨을 잃는 중대재해가 발생했다”면서 “고인인 A씨는 지게차 면허가 없는 상태에서 해당 작업에 배치됐다”고 주장했다.

노조는 또 “사고가 있기 얼마 전 다리를 다쳐 업무에서 배제해 달라는 요청을 했음에도 받아들여지지 않았다”면서 “업무에 배치된 경위 등을 의구심이 남지 않게 유족에게 밝혀야 한다”고 촉구했다.

노조는 “이번 사고는 우연히 일어난 불행한 사고가 아니라 예견된 일이었다”면서 “제주도 역시 입으로만 하는 청년 정책이 아니라 청년 노동자의 생명과 안전을 지키기 위한 실질적 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.

위성곤 제주도지사 당선인도 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “더 이상 노동자가 일터에서 목숨을 잃는 일이 반복돼선 안 된다”고 밝혔다.

위 당선인은 “사고 경위와 안전수칙 준수 여부, 안전관리 체계 전반에 대해 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저한 조사가 이뤄져야 한다”면서 “노동자가 안심하고 일할 수 있는 안전한 일터를 만들기 위한 제도 개선과 산업재해 예방 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.