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이란 대통령 “핵폭탄은 개발 안 해도 우라늄 농축은 포기 못 해”···실무협상 앞두고 입장 강조

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본문 요약

미국·이란이 21일 종전 양해각서 서명 이후 첫 실무협상을 앞둔 가운데 마수드 페제시키안 이란 대통령이 우라늄 농축을 포기하지 않겠다는 뜻을 거듭 밝혔다.

페제시키안 대통령은 "미국이 요구하는 것은 이란이 핵폭탄을 개발하지 않는 것"이라며 "이건 새로운 것이 아니다. 우리는 핵폭탄 개발 의지가 없다고 글에 기재할 수도 있다"고 했다.

페제시키안 대통령의 발언은 미·이란 대표단이 스위스에서 첫 종전 실무 협상에 돌입하기 직전 공개됐다.

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이란 대통령 “핵폭탄은 개발 안 해도 우라늄 농축은 포기 못 해”···실무협상 앞두고 입장 강조

입력 2026.06.21 19:22

  • 최경윤 기자

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마수드 페제시키안 이란 대통령. UPI연합뉴스

마수드 페제시키안 이란 대통령. UPI연합뉴스

미국·이란이 21일(현지시간) 종전 양해각서 서명 이후 첫 실무협상을 앞둔 가운데 마수드 페제시키안 이란 대통령이 우라늄 농축을 포기하지 않겠다는 뜻을 거듭 밝혔다.

AFP통신에 따르면 이란 대통령실은 이날 공식 웹사이트에 “우리는 농축할 권리를 포기하지 않을 것”이라며 “상대측은 이러한 권리를 받아들이지 않을 수 없을 것”이라고 한 페제시키안 대통령의 발언을 공개했다.

페제시키안 대통령은 “미국이 요구하는 것은 이란이 핵폭탄을 개발하지 않는 것”이라며 “이건 새로운 것이 아니다. 우리는 핵폭탄 개발 의지가 없다고 글(협정문)에 기재할 수도 있다”고 했다.

페제시키안 대통령의 발언은 미·이란 대표단이 스위스에서 첫 종전 실무 협상에 돌입하기 직전 공개됐다. 이란 동결 자산 해제 및 석유 판매 문제 등이 협상 테이블에 오를 것으로 예상된다.

에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 국영 통신 IRNA를 통해 “시오니스트 정권(이스라엘)은 레바논에서 약속을 계속 위반하고 있다”며 이스라엘과 레바논 내 친이란 무장 정파 헤즈볼라 간 교전 중단 문제가 주요하게 논의될 것이라고 말했다.

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