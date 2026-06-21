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그들은 왜 떠나는가

입력 2026.06.21 20:10

수정 2026.06.21 20:11

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  • 임소연 동아대 융합대학 교수

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지역의 청년들은 서울로, 한국의 청년들은 해외로 떠난다. 특히 이공계 청년 인재들의 이동이 두드러진다. 2023년 부산과학기술고등교육진흥원이 발표한 보고서에 따르면 최근 5년간 부산에서만 2만여명의 이공계 졸업생이 다른 지역에 취업한 것으로 나타났다. 전국에서 가장 많은 규모였다. 한국은행이 2025년 발간한 보고서에서도 국내 20~30대 이공계 연구자의 62%가 향후 3년 내 해외 이직을 고려하고 있는 것으로 나타났다. 그들이 떠나는 이유는 더 나은 보상과 연구 환경을 제공하는 취업의 기회 때문으로 알려져 있다.

그런데 올해 초 경기도가 주최한 청년 대상 해외 대학 연수 프로그램에서 지원자의 81%가 여성이라는 보도를 접하며 의문이 들었다. 7년 전 한 조사를 보면 한국에 거주하는 2030 여성의 행복지수는 가장 낮은 반면, 해외에 거주하는 여성의 행복도는 크게 높아졌다. 이 정도면 해외로 떠나는 청년들의 성차(性差)를 따져볼 필요가 있지 않을까.

참고할 만한 사례가 튀르키예에 있다. 튀르키예는 경제협력개발기구(OECD)가 매년 발표하는 ‘유리천장 지수’에서 한국과 함께 최하위권을 오가는 나라다. 2019년 발표된 한 연구는 해외에 거주하는 튀르키예인 200명을 대상으로 무엇이 그들을 떠나게 하고, 또 돌아오게 하는지를 분석했다. 그 결과 여성은 남성보다 해외에 머물려는 경향이 더 강했으며, 특히 이공계 전공자에게서 그 성향이 두드러졌다. 성별 차이는 이주를 결심하게 만드는 요인에서 훨씬 더 뚜렷하게 나타났다.

한국의 청년 여성들이 해외로 나가는 이유도 다르지 않아 보인다. 해외에 거주하는 고학력 청년 여성들을 심층 인터뷰한 신지연은 2021년 논문에서 이들의 해외 이주를 추동하는 핵심 요인이 경제적 이유보다 한국 사회의 성차별이라고 분석했다. 최근에는 스탠퍼드대 아시아·태평양 연구센터의 안민영이 성불평등과 경직된 사회규범 때문에 고학력 여성들이 한국을 떠나고, 또 쉽게 돌아오지 않으려 한다는 연구 결과를 발표했다. 지금까지 내가 만난 2030 여성들 역시 여성혐오 범죄에 대한 불안, 여전한 성별 임금격차, 부족한 여성 대표성 등이 해외 이주 욕구를 키우는 요인이라고 한목소리로 입을 모았다.

한국 여성의 해외 진출이 새로운 현상은 아니다. 한국여성정책연구원이 2007년 보고한 바에 따르면 취업 목적 출국자 중 여성 비율은 1990년대 말 3%대에서, 2000년대 중반 이후 20%대로 크게 늘어났다. 놀라운 사실은 당시 20대 여성들의 해외취업 동기에서 가장 큰 비중을 차지한 것이 한국 사회의 성불평등이나 성차별이 아니라 해외 생활에 대한 호기심이나 도전의식이었다는 것이다. 도대체 지난 20년 동안 한국 여성들에게 무슨 일이 있었던 것일까.

확실한 것은 이공계 여성 인재 육성 정책이 경력단절 여성 지원에만 그쳐서는 안 된다는 사실이다. 결혼이나 출산 대신 서울이나 해외를 선택하는 젊은 여성들을 붙잡는 가장 효과적인 방법은 ‘지금 이곳’을 그들이 떠나지 않아도 되는 곳으로 만드는 것이다. 그들이 떠나는 이유는 낙원을 찾아서가 아니다. 더 이상 견디기 어려운 현실을 벗어나고 싶어서다.

임소연 동아대 융합대학 교수

임소연 동아대 융합대학 교수

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