비겨도 32강, 만약 진다면? 조별리그 최종전 ‘경우의 수’

멕시코가 체코 잡으면 ‘통과’ 승점 따내 ‘자력 진출’이 최선

한국 축구대표팀이 오는 25일 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 앞두고 있다. 한국이 무승부 이상을 거두면 다른 경기 결과와 관계없이 조 2위를 확정해 32강에 오른다.



한국은 1차전에서 체코를 2-1로 꺾었지만 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다. 승점 3점(1승1패)으로 A조 2위다. 남아공 역시 승점 1점(1무1패)에 머물러 있다. 한국이 승점 1점만 추가하면 조별리그를 통과한다. 현재로서는 한국이 남아공을 상대로 승점을 확보할 가능성이 더 높다. 축구 통계업체 옵타도 한국의 32강 진출 확률을 91.22%로 전망했다.



만에 하나 한국이 남아공에 패할 경우에는 같은 시간 열리는 멕시코-체코전 결과를 지켜봐야 한다. 멕시코가 체코를 꺾으면 한국이 남아공에 져도 조별리그를 통과한다. 반대로 멕시코가 체코에 패하고 한국도 남아공에 지면 한국은 4위로 밀려나 조별리그에서 탈락한다.



객관적인 전력에서는 멕시코가 강하다. 멕시코는 이미 32강 진출을 확정했다. 최종 체코전 결과와 관계없이 A조 1위도 결정됐다. 따라서 멕시코는 일부 주전 선수에게 휴식을 주거나 경고 누적을 관리할 가능성도 있다. 반면 체코는 반드시 승리가 필요하다. 체코는 1무1패(승점 1점)다. 멕시코를 제압하면 32강 진출 가능성이 크게 높아진다. 체코는 사력을 다할 게 분명하다.



멕시코는 과거 한국 덕을 크게 본 적이 있다. 2018 러시아 월드컵 조별리그 최종전에서 멕시코는 스웨덴에 0-3으로 패했다. 같은 시간 경기에서 독일이 한국을 이기면 멕시코는 조별리그에서 탈락하는 상황이었다. 그런데 한국이 독일에 2-0으로 승리하면서 멕시코는 조 2위로 16강 진출에 성공했다.



한국이 남아공전에서 무승부 이상을 해내면 멕시코-체코전 결과를 지켜볼 필요도 없다. 최종전에서 승점을 획득해 스스로 32강 진출을 확정하는 것이 가장 확실한 시나리오다.

