‘빌드업 시작점’ 잃은 남아공…한국 상대로 펼칠 ‘플랜B’는

‘사령관’ 모코에나 경고 누적 결장 수비형 미드필더 시톨레는 복귀 중원 싸움 이은 역습으로 승부수

벼랑 끝에 몰린 남아프리카공화국이 한국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전을 앞두고 전술 재편 작업에 들어갔다. 핵심 미드필더 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)의 결장이라는 변수를 극복하기 위해 플랜B 가동을 본격화하고 있다.



휴고 브로스 감독이 이끄는 남아공 대표팀은 21일 베이스캠프를 차린 멕시코 이달고주의 고지대 도시 파추카에서 한국전에 대비한 담금질을 이어갔다.



남아공은 이날 파추카 축구대학 훈련장이 아닌 실내에서 훈련을 진행했다. 이틀 전 미국 애틀랜타에서 체코와 조별리그 2차전(1-1 무)을 치른 뒤 파추카로 돌아와 전날 그라운드 훈련을 한 후 이날은 숨을 고르면서 한국전 대비 비디오 분석 등 전술 미팅을 한 것으로 풀이된다.



남아공은 대회 개막전에서 공동 개최국 멕시코에 0-2로 패한 뒤 체코전에서 무승부를 거둬 2경기에서 승점 1점을 따는 데 그쳐 A조 최하위에 머물러 있다. 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열리는 한국과의 최종전에서 승리해야 32강 토너먼트행을 노릴 수 있다.



팀 상황은 좋지 않다. 남아공은 공격형 미드필더 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 멕시코와의 1차전 때 퇴장당한 뒤 3경기 출전 정지 징계를 받아 뛸 수 없고, 미드필더 모코에나가 체코전에서 경고를 받아 경고 누적으로 한국전에 나설 수 없다. 중원 사령관 모코에나의 결장은 큰 타격이다. 그는 남아공의 공격 전개와 템포 조절을 동시에 담당해온 핵심 자원이다. 모코에나는 체코전에서 무려 82개 패스를 뿌리며 86% 패스 성공률을 기록, 남아공 빌드업을 책임졌다. 디 애슬레틱은 “모코에나의 부재는 빌드업 시작점의 상실”이라고 지적했다.



수비형 미드필더 스페펠로 시톨레(톤델라)가 한국전 전술 축이 되리라 예상된다. 시톨레가 수비적 역할로 중원에 힘을 보태면, 기존 모코에나의 파트너였던 제이든 애덤스(마멜로디 선다운스)가 조금 더 전진해 활동량을 바탕으로 공격적인 역할을 맡을 것으로 전망된다. 강력한 중원 싸움으로 한국의 패스 길을 막고 애덤스를 앞세운 역습으로 승부를 보겠다는 심산이다.



남아공 매체 ‘더 사우스 아프리칸’은 “모코에나의 패스 길은 사라졌지만, 시톨레의 복귀로 중원 싸움은 오히려 강화될 수 있다. 한국의 빠른 역습 속도를 중원에서 제어한다면 남아공도 승산이 있다”고 전했다.

