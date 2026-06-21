톱보다 날개, 손은 눈보다 빠르니까…‘필승 해법’ 떠오른 ‘손흥민 시프트’

남아공, 측면 수비 뒷공간 약점

핵심 미드필더 2명 징계도 호재

손, 이번 대회선 아직 골 없지만

시속 35㎞ 속도·움직임 위력적

체코·멕시코 모두 라인 못 올려

홍명보 감독 전술적 선택 주목

한국 남자 축구대표팀 운명이 걸린 남아프리카공화국과의 조별리그 최종전에서는 ‘손흥민 시프트’가 필승 해법으로 떠올랐다.



홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열리는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국과 만난다. 1승1패를 기록한 한국은 멕시코(2승)에 이은 A조 2위를 달리고 있다. 비단길이 깔린 1위는 멕시코에 넘어갔지만, 남아프리카공화국(1무1패)을 상대로 이기거나 비긴다면 2위는 지킬 수 있다.



A조 최약체로 분류되는 남아프리카공화국은 1~2차전에서 후방 빌드업의 약점이 노출됐다. 멕시코와의 개막전(0-2 패)에선 전방 압박에 휘둘리면서 전반 9분 훌리안 키뇨네스에게 선제골을 내줬고, 체코와의 2차전(1-1 무)에서도 미할 사딜레크에게 선제골을 내줬다. 압박에 대처하는 수비수들의 실수가 잦을 뿐만 아니라 측면 뒷공간에 자주 빈틈이 드러났다. 남아프리카공화국은 핵심 미드필더인 템바 즈와네와 테보호 모코에나가 징계로 출전하지 못하기에 압박 효과가 더욱 힘을 발휘할 것으로 보인다.



자연스레 발 빠른 공격수 숫자를 늘리는 전술 변화도 거론되고 있다. 빠른 스피드가 강점인 오현규(베식타시)를 최전방에 배치하고 손흥민(LAFC)을 원톱이 아닌 본업인 왼쪽 날개로 이동시키는 이른바 ‘손흥민 시프트’다.



손흥민은 이번 대회에서 아직 득점은 없지만, 상대 수비를 괴롭히는 움직임은 동료들에게 큰 힘이 됐다. 시속 35.2㎞를 기록한 손흥민을 경계하느라 체코와 멕시코 모두 수비 라인을 함부로 끌어올리지 못했다.



손흥민이 측면으로 이동한다면 상대의 취약점인 측면 뒷공간까지 공략할 수 있다는 점에서 나쁘지 않은 선택이다. 손흥민이 상대 진영에서 공을 빼앗는다면 단숨에 골까지 노릴 수 있다.



박지성 JTBC 해설위원은 “손흥민이 갖고 있는 장점은 찬스가 왔을 때 확실하게 해결할 수 있는 한 방”이라며 “오른발과 왼발을 가리지 않고, 상대에게 큰 부담을 줄 수 있다. 어느 쪽에서 뛰느냐가 문제가 아니라 어느 쪽에서 뛰더라도 동료들에게 도움을 줄 수 있는 선수”라고 말했다. 손흥민이 남아프리카공화국을 상대로 골맛을 본다면 안정환과 박지성(이상 3골)을 넘어 한국인 월드컵 최다 득점자로 이름을 올리게 된다.



홍 감독의 전술에서 마치 측면 날개처럼 움직이는 윙백들의 공격적인 기용도 고민할 만하다. 교체 카드로 투입될 때마다 인상적인 장면을 만들어냈던 엄지성(스완지시티)과 양현준(셀틱)을 아예 선발로 투입한다면 공격의 날카로움이 한층 살아날 수 있다. 엄지성은 “멕시코전에서 승점을 가져오지 못해 아쉬움이 컸다. 남아공전에선 반드시 결과를 가져와야 한다”고 각오를 다졌다.



또 월드컵 직전 두 차례 평가전에서 실험했던 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 카드를 고려할 법하다. 홍 감독은 “두 경기를 봤는데 (남아프리카공화국의) 스피드가 좋다. 그런 부분을 저희가 잘 준비해야 할 것 같다”고 말했다.

