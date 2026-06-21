진실보다 빨리 퍼진 의심…군중의 합창은 그를 낙인찍고 단죄했다

국립오페라단 ‘피터 그라임스’ 초연 벤저민 브리튼의 대표작 국내 제작 반복되는 ‘바다의 음악’이 극 이끌어

피터 그라임스는 의심받는 어부다. 함께 일하던 소년이 죽은 뒤 그는 마을의 표적이 된다. 지난 18일 국립오페라단이 국내 제작 초연으로 선보인 <피터 그라임스>는 벤저민 브리튼의 대표작이자 20세기 영어 오페라의 주요 작품으로 꼽힌다. 제목은 주인공 피터 그라임스의 이름에서 따왔지만 이날 무대를 지배한 것은 바다였고, 군중이었다. 바다는 밖에서 밀려왔고 군중은 안에서 조여왔다. 피터의 자리는 점점 좁아졌다.



이 작품은 친절하거나 익숙한 방식으로 관객을 붙들지 않는다. 선율 좋은 아리아 하나로 감정을 단번에 끌어올리는 오페라와도 거리가 멀다. 대신 남는 것은 소리다. 장면 사이마다 밀려오는 ‘바다의 음악’은 귓가에 잔가시처럼 남는다. 높은 선율은 차갑게 떠 있고, 그 아래에서는 잘게 부서지는 음형이 파도처럼 흔들린다. 장조 화음마저 편안하게 머물지 않는다. 이 바다는 서정적인 풍경이 아니라 위협에 가깝다.



조지 크래브의 장편 서사시 <자치구>에서 출발한 <피터 그라임스>는 한 인간을 단순한 피해자나 가해자로 쉽게 나누지 않는다. 피터는 의심의 대상으로 내몰리는 인물이지만 그렇다고 결백한 희생자로만 보이지도 않는다. 소년들이 잇따라 죽어나가는데도 자신의 삶을 향한 그의 집착은 멈추지 않는다. 작품은 진상이 무엇인지보다 의심받는 인물을 향한 단죄가 어디까지 정당한지 묻는다. 중요한 것은 진실이 밝혀지는 과정이 아니라 의심이 커지는 속도다.



이 작품에서 합창은 속도를 밀어붙이며 서사를 이끄는 주역이다. 여느 오페라에서 합창의 역할과는 사뭇 다르다. 청록색과 잿빛이 섞인 옷차림을 한 군중의 합창은 차갑게 일렁이는 덩어리처럼 무대를 뒤덮었다. 이들의 수군거림은 의심이 되고, 의심은 분노로 커진다. 특히 군중이 “Grimes is at his exercise”라고 반복해 외치는 장면은 섬뜩한 기억으로 오래 남는다. “그라임스가 그 짓을 했다”고 번역된 이 외침은 진실을 확인한 말이 아니다. 확증편향에 따른 판단과 낙인이었다. 3막 후반부, 피터의 분신으로 등장한 꼭두각시 인형이 군중에게 밧줄로 묶인 채 끌려다니는 장면은 집단의 폭력성을 선명하게 형상화했다. 관절이 꺾인 채로 휘청이고 떠밀리는 그의 몸은 더 이상 인격을 가진 인간이 아니었다. 군중이 원하는 대로 만들어져 흔들리고 밀쳐지는 표적이었다.



앰버 판덴훅의 무대미술은 이 압박을 시각적으로 떠받친다. 회전무대 위에 놓인 녹슨 배 구조물은 선술집이 되기도 했고 피터의 공간이 되었다가 바다의 이미지로 확장됐다. 이 같은 시각적 효과는 무대뿐 아니라 객석의 공기까지 축축하게 가라앉혔다.



알렉산더 조엘이 지휘한 국립심포니오케스트라는 불안과 긴장감 어린 음악을 공연 내내 촘촘하게 채워내고 반복되는 바다의 음악은 극을 이끄는 동력이 됐다.



낯설고 까다로운 오페라는 현시대에 꼭 들어맞는 질문을 던진다. 법적 판결보다 빠른 소문, 사실보다 단단한 확신. 시대는 달라졌지만 사람을 단죄하는 방식은 크게 달라지지 않았다. 우리는 얼마나 쉽게 한 사람의 이름을 낙인으로 바꾸고 있나.

