[속보]미·이란, 스위스서 실무 회담 시작···중재국 카타르·파키스탄 배석

21일 미국·이란이 종전 양해각서 체결 이후 첫 실무협상에 나선 가운데 미·이란과 카타르가 스위스에서 3자 회담을 진행하고 있다.

이날 오전에는 중재국인 파키스탄 및 카타르 대표단과 이란 대표단 간 양자 회담이 열렸다.

오후에는 파키스탄·카타르 대표단이 배석한 가운데 미·이란 대표단 간 4자 회담이 진행될 것으로 알려졌다.