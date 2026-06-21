무인기 배터리, 갈지 말고 ‘쏘세요’

미 기업, 무선 충전 기술로 24시간 비행 목표 전파 형태 전기를 물총처럼 발사하는 방식

미국이 공중에 떠 있는 군용 소형 무인기에 무선으로 전기를 공급하는 기술 개발에 나섰다. 이 기술이 실용화하면 무인기를 착륙시키지 않고도 배터리를 충전할 수 있다. 사실상 24시간 비행이 가능하다. 무인기 작전 능력이 크게 향상될 수 있다.



미국 방위산업체 리치 파워와 갬빗은 최근 미 국방부에서 자금을 지원받아 ‘스웜 프로젝트’라는 이름의 무인기 성능 개선 계획을 실행하기로 했다고 공식 발표했다. 스웜 프로젝트 목표는 전기 배터리를 장착한 군용 소형 무인기의 비행시간을 획기적으로 늘리는 것이다. 이를 위해 두 기업이 제시한 스웜 프로젝트의 핵심은 무인기를 향해 전기를 물총처럼 쏴주는 기술이다. 전기를 전파 형태로 바꿔서 무선 전송하겠다는 것이다. 현재는 존재하지 않는 미래형 기술이다.



두 기업에 따르면 스웜 프로젝트에 적용될 충전 시스템은 배터리 내 전기 잔량이 많지 않은 아군 무인기를 자동으로 골라낸 뒤 특정 구역으로 이동하도록 지시한다. 그 뒤 공중에 떠 있는 무인기를 향해 전기로 바꾼 전파를 무선 전송 장치로 발사한다. 무인기는 수신한 전파를 전기로 다시 바꿔 프로펠러 회전과 내부 전자기기 가동에 쓴다.



미 국방부가 스웜 프로젝트를 추진한 이유는 현재 소형 무인기의 한계 때문이다. 배터리를 완전히 충전해도 30분 내외밖에 날지 못한다. 정찰 도중 갑자기 기지로 복귀해 재충전해야 하는 일이 생길 수밖에 없다. 이 문제를 완화하려면 소형 무인기에 장착한 배터리 크기와 무게를 키우면 된다. 그런데 이러면 기체가 둔해져 재빠른 기동이 어려워진다. 소형 무인기의 장점이 사라진다.



무인기가 쓸 전기를 지상에서 무선으로 쏴주면 이런 고민이 근본적으로 사라진다. 작은 배터리로도 24시간 비행이 가능하다. 전력을 보충하기 위해 착륙을 할 필요가 없기 때문이다. 아군은 다수의 교환용 배터리를 가지고 다닐 필요가 없어 보급 부담도 줄어든다. 리치 파워는 “이번 기술을 사용하면 무인기는 정찰 임무를 중단 없이 수행할 수 있게 될 것”이라며 “표적을 절대 놓치지 않는 ‘눈’을 만들 수 있을 것”이라고 밝혔다.

