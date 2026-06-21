‘친이란 대리세력’ 빠진 종전 합의, 후속 협상 ‘뇌관’ 남겼다

이스라엘·헤즈볼라 등 협상 배제 ‘휴전 위반’ 레바논 분쟁 화근 남겨 미 설득에도 네타냐후 ‘요지부동’

미국과 이란이 종전 협상 양해각서(MOU)를 체결했지만 이스라엘과 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 충돌이 격화되며 본협상은 시작부터 흔들리고 있다. 친이란 대리세력을 둘러싼 갈등을 협상에서 배제한 것이 평화 협상의 진정한 ‘뇌관’이었다는 분석이 나온다.



알자지라는 20일(현지시간) 이스라엘군이 레바논 남부에 100차례 넘는 공습을 감행해 최소 32명이 숨졌다고 보도했다. 이스라엘군은 “헤즈볼라가 밤새 50발 이상의 발사체를 발사했다”며 “휴전 합의의 반복적 위반”이라고 주장했다. 이란은 레바논 전선의 안정을 요구하며 호르무즈 해협 폐쇄를 다시 선언했다.



이번 충돌은 지난 17일 도널드 트럼프 미 대통령이 서명한 이란과의 종전 MOU의 한계를 드러내고 있다는 평가가 나온다. MOU 1조는 “레바논을 포함한 모든 전선에서 즉각적이고 영구적인 군사작전 종료”를 명시했지만 정작 분쟁의 핵심 당사자인 이스라엘과 헤즈볼라, 레바논은 협상 과정에서 배제됐다. 이란 대리세력 문제 역시 합의문에 포함되지 않았다.



이란에 대리세력은 포기할 수 없는 존재다. 특히 헤즈볼라는 1982년 이스라엘의 레바논 침공을 계기로 조직된 이란의 핵심적인 대리세력이다. 헤즈볼라 외에도 이라크 시아파 민병대, 예멘 후티 반군, 팔레스타인 하마스 등이 이란의 대리세력으로 꼽힌다.



2024년 2월 미국 상원 외교위원회에서 증언한 수전 멀로니 브루킹스연구소 부소장은 “대리세력들은 이란에 광범위한 역내 영향력을 제공하는 동시에 이란 지도부를 자신들의 행동이 초래하는 위험으로부터 차단해준다”고 말했다.



이 같은 대리세력은 이스라엘에 실존적 위협으로 여겨진다. 이란과의 직접 충돌이 발생할 경우 헤즈볼라 등 대리세력이 즉각 전선에 뛰어들어 이스라엘을 공격할 수 있기 때문이다.



이스라엘과 헤즈볼라를 비롯한 이란의 대리세력은 서로의 존재 자체를 용인할 수 없는 관계에 놓여 있다. 그러나 이 문제는 주요 협상에서 반복적으로 뒷전으로 밀리면서 갈등의 근본적 해결은 요원한 상황이다.



이번에도 트럼프 대통령은 대리세력에 대해 구체적 해법을 제시하는 대신 이스라엘의 철수를 직접 설득하는 방식을 택했다. 그는 미 온라인매체 액시오스와 인터뷰하면서 “이스라엘이 나를 존중하기 때문에 내가 레바논 공격을 통제할 수 있다”고 주장했다.



하지만 이스라엘이 미국의 요구를 받아들일지는 미지수다. 베냐민 네타냐후 총리는 “이스라엘은 북부 국경을 지키는 데 필요한 한 완충 지대에 머물 것이며, 헤즈볼라의 어떠한 공격에도 강력히 대응할 것”이라고 말했다고 이날 이스라엘 매체 하레츠가 고위 당국자의 말을 인용해 전했다.

