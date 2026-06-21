흔들린 우정?…‘강경 우파’ 트럼프·멜로니, G7 사진 두고 연일 설전

트럼프 “사진 찍자고 구걸” 멜로니 “트럼프와 친분, 지지율 도움 안 돼”

도널드 트럼프 미국 대통령과 친트럼프 성향 지도자로 꼽혔던 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 주요 7개국(G7) 정상회의에서 찍은 사진을 두고 공개 설전을 벌이고 있다. 양국 관계가 미·이란 전쟁에 대한 입장차를 계기로 균열을 보이고 있다는 평가가 나온다.



트럼프 대통령은 20일(현지시간) 트루스소셜에 “멜로니 총리가 프랑스에서 열린 G7 기간 나에게 거듭 사진을 찍자고 요청했다”고 적었다. 이어 “그는 이탈리아 내 지지율이 저조하다”며 “아마도 이탈리아를 진심으로 사랑하고 보호하는 미국이 이란의 핵무기 개발을 막자고 한 요청을 거부한 것이 원인으로 보인다”고 주장했다. 그는 멜로니 총리의 이름을 조르자(Giorgia)가 아닌 ‘지조르자(Gigiorgia)’로 적었다.



트럼프 대통령은 이란 공격 당시 이탈리아가 자국 내 미군 기지 사용을 거부한 사례를 거론하며 “엄청난 물류적 불편을 초래했다”고 말했다. 그러면서 “이제 미국이 이란을 군사적으로 패배시키자 멜로니 총리는 지지율을 높이기 위해 다시 미국과 친구가 되고자 한다”며 “사양하겠다!!!”고 했다.



멜로니 총리는 곧바로 반격에 나섰다. 그는 이날 인스타그램에 올린 글에서 “당신과 친구로 지낸 것이 내 지지율에 도움이 된 적은 없다”며 “내 지지율은 이탈리아의 국익을 수호하는 능력에 달려 있다”고 밝혔다. 미군의 군사기지 사용 문제에 대해서도 “기지 사용은 우리가 항상 준수해온 협정에 따라 이뤄진다”며 “이탈리아는 주권국가”라고 반박했다. 멜로니 총리는 “내 지지율은 당신이 신경 쓸 일이 아니다. 차라리 당신 자신의 지지율을 더 신경 쓰라”고 말했다.



두 정상의 ‘사진 공방’은 G7 정상회의 폐막 이틀 뒤인 지난 19일 시작됐다. 트럼프 대통령은 이탈리아 민영 방송 라세테 인터뷰에서 “멜로니 총리는 내게 사진을 찍어달라고 구걸했다”며 “원래라면 안 찍었을 텐데 안쓰러운 마음이 들어서 찍어줬다”고 말했다.



멜로니 총리는 곧바로 “완전히 날조된 발언”이라고 반박했다. 그는 엑스에 게시한 ‘나와 이탈리아 국민은 구걸하지 않는다’는 제목의 영상에서 “솔직히 충격받았다”며 “미국의 대통령이 대체 왜 동맹국을 상대로 이런 행동을 하는지 모르겠다”고 말했다.



이후 안토니오 타야니 이탈리아 외교장관은 “트럼프 대통령의 심각하고 모욕적인 발언은 이탈리아 전체를 모욕하는 것”이라며 21~22일로 예정됐던 미국 방문을 취소했다.



한때 미국과 서유럽 간 대표적 동맹으로 꼽혔던 양국 관계는 미·이란 전쟁을 계기로 악화하고 있다. 트럼프 대통령이 이란과 전쟁 중인 미국을 비판한 레오 14세 교황을 공격하자 멜로니 총리는 “용납 불가”라는 입장을 밝히기도 했다.

