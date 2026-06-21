상황실이 이송 병원 지정 ‘응급실 뺑뺑이’ 사라졌다

호남권서 3개월간 시범사업 결과 병원 도착 시간 단축·미수용 0건 복지부, 9월부터 전국 확대 방침

정부가 호남권에서 ‘응급환자 이송체계 혁신 시범사업’을 실시한 3개월간 이른바 ‘응급실 뺑뺑이(미수용)’ 사례가 한 건도 발생하지 않은 것으로 나타났다. 중증환자 사망자가 줄고 구급대의 현장 체류 시간도 단축됐다. 정부는 시범사업을 전국으로 확대할 방침이다.



보건복지부와 소방청은 21일 지난 3~5월 광주광역시·전북특별자치도·전라남도에서 실시한 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 결과를 공개했다. 시범사업의 핵심은 구급대가 현장에서 병원을 찾다가 이송이 지연될 조짐이 보이면 시도 구급상황관리센터나 광역상황실이 개입해 이송병원을 정하는 것이다.



정부 발표에 따르면 시범사업 기간 응급실 미수용 사례는 한 건도 발생하지 않았다. 의료계에서 우려했던 ‘우선 수용 병원 강제 지정’ 사례도 없었다. 이중규 복지부 공공보건정책관은 “의료진이 걱정했던, 사전 연락 없이 환자를 보내고 무조건 받으라는 경우는 없었다”고 설명했다.



주요 지표는 개선됐다. 구급대가 현장에 도착한 뒤 병원으로 출발하기까지 걸리는 현장 체류 시간은 중증환자 기준 광주가 16분6초로 전년 동기보다 1분24초 줄었고, 전북은 12분54초로 24초 단축됐다. 전남은 13분으로 전년보다 18초 늘었지만, 상황이 유사한 시범사업 미실시 지역(13분18초)과 비교하면 짧았다.



구급대가 병원을 찾기 위해 여러 의료기관에 반복 문의하는 부담도 줄었다. 광역상황실에 지원을 요청하기 전 구급대가 문의한 의료기관 수는 2025년 평균 5.8곳에서 시범사업 기간 3.8곳으로 감소했다.



광역상황실은 병원 선정이 지연될 때 개입하는 안전망 역할을 했다. 이송병원 선정을 위한 광역상황실 접수는 2025년 월평균 5건 수준에서 시범사업 기간 41건으로 늘었다. 반면 병원 간 전원 조정은 월평균 113건에서 94건으로 줄었다.



진료 결과에서도 긍정적 변화가 나타났다. ‘병원 전 단계 응급환자 분류’(pre-KTAS) 1·2등급인 중증환자의 일평균 사망자 수는 2025년 8.3명에서 지난달 7.1명으로 줄었고, 같은 기간 입원환자는 39.4명에서 43.6명으로 늘었다. 시범사업은 전국으로 확대된다. 각 시도는 오는 7월까지 지역별 이송지침 개정안을 마련하고, 9월부터 현장에 적용할 예정이다.

