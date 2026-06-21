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본문 요약

서울 송파구 올림픽공원 '개표소 봉쇄 시위'가 장기화되면서 시위 초기 주축이던 2030 청년층의 참여가 눈에 띄게 줄었다.

시위 초기 결집한 2030이 부정선거를 주장하는 중장년층과 거리를 둔 결과다.

앞서 성조기를 흔들거나 '부정선거' 구호를 함께 외치는 문제로 2030 참가자와 중장년층이 대립하는 상황이 발생했다.

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2030 잠실 ‘개표소 시위’ 참가 줄어…중장년층 ‘부정선거론’에 이탈

입력 2026.06.21 21:23

수정 2026.06.21 21:26

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  • 김태욱 기자

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일부는 홍대 인근서 ‘재선거’ 집회

서울 송파구 올림픽공원 ‘개표소 봉쇄 시위’가 장기화되면서 시위 초기 주축이던 2030 청년층의 참여가 눈에 띄게 줄었다. 2030이 ‘부정선거’를 주장하는 중장년층 참가자와 거리 두기에 나선 결과로 풀이된다.

시위 17일째를 맞은 21일 오후 시위 현장에는 최대 1만명가량이 운집했다. 주중 수백명 수준으로 줄었던 참가자는 주말 오후가 되면서 지난주 주말 수준을 회복했다. 대부분 중장년층인 참가자들은 올림픽공원 개표소(핸드볼경기장) 앞에서 태극기와 성조기를 들고 “부정선거 재선거” “당일투표 수개표” 등 구호를 외쳤다. 자녀와 함께 온 가족단위 참가자도 일부 보였다.

2030으로 추정되는 시위 참가자는 10명 중 1~2명 수준으로 크게 줄었다. 시위 초기 결집한 2030이 부정선거를 주장하는 중장년층과 거리를 둔 결과다.

앞서 성조기를 흔들거나 ‘부정선거’ 구호를 함께 외치는 문제로 2030 참가자와 중장년층이 대립하는 상황이 발생했다. 현장에서 ‘재선거’ 구호만 외치자고 주장하거나, 대한체육회 관계자들의 개표소 출입을 허용하자는 주장을 펴면 “대진연(한국대학생진보연합)”이라고 공격당하는 일도 발생했다.

올림픽공원을 떠난 2030은 재선거 요구를 중심으로 별도 시위를 열고 있다. 청년 단체 ‘BOSS 홍대’는 지난 20일 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 재선거 요구 시위를 벌였다. 이들은 과거 ‘윤어게인’ 집회를 주도했을 정도로 강성 보수 성향이지만 이번만큼은 부정선거론보다 여론 공감대가 보다 넓은 재선거 요구에 집중한다는 방침인 것으로 알려졌다.

시위가 장기화되는 과정에서 여자 핸드볼 주니어대표팀 소지품 검사(강요), 기자 폭행, 대한체육회 업무방해 논란 등 각종 불법행위가 일어난 것도 2030 이탈에 영향을 줬다. 경찰은 “평화시위는 수용하되 불법행위는 엄단하겠다”고 밝힌 뒤 31건(15일 기준)의 불법행위에 대해 수사를 진행 중이다. 이해식 더불어민주당 의원이 체육회 산하 단체들로부터 받은 자료를 보면 지난 15일까지 봉쇄 시위로 단체들이 입은 피해액은 약 41억4100만원으로 집계됐다.

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