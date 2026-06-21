주이스라엘 대사관 “활동가 해초 폭행 진술, 외교부에 보고”

외교부, 알고도 침묵 ‘논란’

배를 타고 팔레스타인으로 향하다 이스라엘군에 나포됐던 한국인 활동가 김아현씨(27·활동명 해초)가 석방 직후 주이스라엘대사관에 이스라엘군으로부터 폭행당한 사실을 알린 것으로 확인됐다.



21일 경향신문 취재를 종합하면 외교부는 지난 17일 해초가 활동 중인 ‘팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부(항해 한국본부)’에 e메일 답변서를 통해 해초의 나포 전후 상황 및 정부 대응 등에 대해 설명했다. 외교부는 답변서에서 “폭행 관련해선 나포 과정에서 맞은 적이 있는지를 대사관 직원이 먼저 문의한 데 대해 김아현님(해초)은 한 차례 뺨을 맞았다고 했고, 대사관 직원은 이를 즉시 본부에 보고했다”고 밝혔다. 외교부는 “주이스라엘대사관은 두 분의 안전을 확보하기 위해 영사조력법 등 관련 법령에 의거해 충실하고 신속한 영사조력을 제공했다”고 덧붙였다.



답변서에 따르면 외교부는 해초가 귀국하기 전 이미 “폭행당했다”는 진술을 확보한 상태였다. 외교부는 그러나 해초가 귀국해서 기자회견을 통해 폭행당한 사실을 밝힐 때까지 그의 신변에 대해 아무런 언급도 하지 않았다. 해초는 지난 5월20일 배를 타고 팔레스타인으로 향하던 도중 이스라엘군에 나포됐다가 당일 석방됐다. 그는 21일 태국 방콕을 거쳐 22일 귀국했다.



해초가 귀국 직후 기자회견에서 “폭행당했다”고 밝히자 외교부는 “선박 나포 및 우리 국민 체포 과정에서 이스라엘군의 구타 행위가 있었다는 우리 국민의 증언을 엄중하게 인식하고 있다”고 입장을 밝혔다. 외교부는 “이스라엘의 비인도적 처사가 사실로 밝혀질 경우 책임자 처벌 등 적절한 조치가 있어야 할 것이라는 점을 강조했다”고 덧붙였다.



해초 측은 반발했다. 항해 한국본부는 “외교부는 김아현 활동가가 뺨을 맞았다고 진술한 사실을 알고 있었다고 밝혔다”며 “그러나 외교부 답변 어디에서도 폭행과 가혹행위에 대해 이스라엘 정부에 어떠한 공식 항의를 하였는지 확인할 수 없다. 진상조사를 요구했는지, 책임자 처벌을 요구했는지, 재발 방지를 촉구했는지에 대한 설명도 없다”고 지적했다.

