[속보]밴스 미 부통령 “미·이란 회담은 역사적 만남···양국 관계 새 장으로 나아가야”

이란과의 종전 실무협상에 나선 J D 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전 회담을 두고 “역사적 만남”이라고 평가했다. 그는 양국 관계 재정립 및 중동 지역 내 불안정 해소를 위한 외교적 협력을 강조했다.

AFP·로이터통신에 따르면 밴스 부통령은 21일(현지시간) 미·이란과 중재국 카타르·파키스탄 간 4자 회담이 열린 스위스 루체른 인근 뷔르겐스토크 리조트 회담장에서 “스위스에서 시작된 기술적 회담은 양측이 함께 앉아 여러 사안을 해결할 수 있도록 할 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “지난 몇 시간 동안 상당한 진전을 이뤘다”며 “이제 우리는 모두가 평화와 번영을 위해 함께 일할 수 있는 미래를 보게 됐다”고 말했다.

그는 “트럼프 대통령은 이란과의 관계 변화를 위해 새 장으로 나아갈 것을 촉구했다”며 양국 관계 재정립을 강조했다. 그는 “우리가 이루고자 하는 것은 외교적 협력을 통한 중동의 변화”라며 협상의 관건은 “우리가 중동의 관계를 영구적으로 바꿀 수 있느냐 하는 것”이라고 했다. 트럼프 대통령이 협상단 측에 외교적 해결책 물색을 위한 권한을 부여했다고도 설명했다.

밴스 부통령은 주요 협상 쟁점으로 거론됐던 헤즈볼라 문제와 관련해 “지난 며칠간 레바논에서의 휴전 보장과 관련해 상당한 진전이 있었다”며 “트럼프 대통령은 완전한 역내 휴전을 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다. 그는 미·이란 간 종전 양해각서 체결 이후로도 이스라엘의 헤즈볼라 공격이 이어지는 상황을 겨냥한 듯 “이런 종류의 휴전은 언제나 약간 혼란하다(messy)”고 덧붙였다.