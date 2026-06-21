창간 80주년 경향신문

[속보]밴스 미 부통령 “미·이란 회담은 역사적 만남···양국 관계 새 장으로 나아가야”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란과의 종전 실무협상에 나선 J D 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전 회담을 두고 "역사적 만남"이라고 평가했다.

그는 미국이 이란과의 관계 재정립과 중동 역내 불안정 해소를 이루고자 한다며 외교적 협력을 강조했다.

AFP·로이터통신에 따르면 밴스 부통령은 21일 미·이란과 중재국 카타르·파키스탄 간 4자 회담이 열린 스위스 루체른 인근 뷔르겐스토크 리조트 회담장에서 "스위스에서 시작된 기술적 회담은 양측이 함께 앉아 여러 사안을 해결할 수 있도록 할 것"이라며 이같이 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]밴스 미 부통령 “미·이란 회담은 역사적 만남···양국 관계 새 장으로 나아가야”

입력 2026.06.21 22:29

수정 2026.06.21 23:18

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
J D 밴스 미국 부통령이 21일(현지시간) 미·이란 간 종전 실무회담이 열린 스위스 루체근 인근 뷔르겐스토크 리조트 회담장에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

J D 밴스 미국 부통령이 21일(현지시간) 미·이란 간 종전 실무회담이 열린 스위스 루체근 인근 뷔르겐스토크 리조트 회담장에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

이란과의 종전 실무협상에 나선 J D 밴스 미국 부통령이 이란과의 종전 회담을 두고 “역사적 만남”이라고 평가했다. 그는 양국 관계 재정립 및 중동 지역 내 불안정 해소를 위한 외교적 협력을 강조했다.

AFP·로이터통신에 따르면 밴스 부통령은 21일(현지시간) 미·이란과 중재국 카타르·파키스탄 간 4자 회담이 열린 스위스 루체른 인근 뷔르겐스토크 리조트 회담장에서 “스위스에서 시작된 기술적 회담은 양측이 함께 앉아 여러 사안을 해결할 수 있도록 할 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “지난 몇 시간 동안 상당한 진전을 이뤘다”며 “이제 우리는 모두가 평화와 번영을 위해 함께 일할 수 있는 미래를 보게 됐다”고 말했다.

그는 “트럼프 대통령은 이란과의 관계 변화를 위해 새 장으로 나아갈 것을 촉구했다”며 양국 관계 재정립을 강조했다. 그는 “우리가 이루고자 하는 것은 외교적 협력을 통한 중동의 변화”라며 협상의 관건은 “우리가 중동의 관계를 영구적으로 바꿀 수 있느냐 하는 것”이라고 했다. 트럼프 대통령이 협상단 측에 외교적 해결책 물색을 위한 권한을 부여했다고도 설명했다.

밴스 부통령은 주요 협상 쟁점으로 거론됐던 헤즈볼라 문제와 관련해 “지난 며칠간 레바논에서의 휴전 보장과 관련해 상당한 진전이 있었다”며 “트럼프 대통령은 완전한 역내 휴전을 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다. 그는 미·이란 간 종전 양해각서 체결 이후로도 이스라엘의 헤즈볼라 공격이 이어지는 상황을 겨냥한 듯 “이런 종류의 휴전은 언제나 약간 혼란하다(messy)”고 덧붙였다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글